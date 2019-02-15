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又有三行業爭取鬆綁七休一、輪班間隔 勞動部評估中

2019-02-15 12:14經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

又有行業闖關排除七休一及輪班間隔至少休息11小時。經濟部過年前向勞動部提出申請，紡織業及人造纖維製造業以製程須配合鍋爐作業為由，要求於臨時接單或插單等緊急狀況時，可排除七休一，其輪班人員可排除休息不得低於11小時。中鋼則是申請將輪班人員排除適用休息至少11小時，並於天災突發事變時，調班因應休息時間至少8小時即可。勞動部已召開勞動基準諮詢會審查，暫無結論。

勞基法二修時，開放各行業可基於四種狀況，提出七休一、輪班休息至少11小時排除適用。修法通過後，至今已先後開放兩波排除適用行業，其中包括過年前同意汽車客運業於年節及紀念日等放假日，可連續工作九日。

據了解，開放汽車客運業後，沒多久，經濟部又提出中鋼及紡織業、人造纖維製造業申請案，勞動部也在年前加班召開勞動基準諮詢會審查。

第一波開放時，只有台電、中油及台水可在天災事變及突發狀況時，輪班間距可排除11小時規定，中鋼此次則提出二項訴求，一是因鋼廠產線屬連續性製程，輪班人員專業性高達數百種，替代性極低，因此申請全數輪班人員不受間隔11小時限制；第二項則是針對天災事變突發狀況時，輪班人員可變更為休息至少8小時。

至於紡織業及人造纖維製造業則是同時申請排除七休一及輪班間隔至少11小時。排除七休一理由是該行業於接到臨時訂單及插單時，產線製程必須配合鍋爐作業，會出現短期密集產製或運作需求，勞工有連續工作六天必要。另外，基於該行業製造機械多需全天不間斷運轉，均採三班制，但國人就業意願低，缺工嚴重，因此希望排除輪班休息至少11小時適用。

勞動部表示，開會審查過程中，中鋼工會罕見支持中鋼訴求，原因是中鋼製程複雜及專業度極高，如果員工請假，希望與同仁調班處理即可，但調班會出現輪班間隔休息少於11小時狀況，因此希望排除適用。

至於突發狀況是否排除，目前中油台電及台水突發緊急狀況也適用，是否將中鋼納入，仍需進一步評估。

紡織業及人造纖維業申請案，與會人員認為提出理由如製程需採三班制、缺工嚴重等，由於製造業目前不適用四周變形工時，許多製造業都有相同狀況，因此是否將製造業一併考量，將再做細部評估。

中鋼製造業七休一
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