產值年年增 一張圖看懂台灣醫療器材業有多威

2019-02-15 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣醫療器材業產值逐年成長，去年可望衝破800億元。（經濟部提供） 分享 facebook

台灣製造業不乏許多「隱形冠軍」，其中，由於國人健康意識提升，加上人口結構趨向高齡化及少子化，照護需求與日俱增，我國醫療器材業產值逐年成長，去年更可望衝破800億元大關再締新猷。

經濟部分析，醫療器材業包括眼鏡製造業、醫療設備及用品業，以及醫用化學製品業，由於人口結構改變，健康照護需求增加，加上近視率提高及隱形眼鏡吹向時尚風潮，均使業者積極深耕，聚焦發展優勢產品，以致醫療器材業產值逐年成長。

根據統計，醫療器材業產值於2015年突破600億元、2017年突破700億元；去年1-11月產值達769億元，年增16.5%，預估全年產值有望突破800億元。

若按類別觀察，醫療器材業產值以眼鏡製造業占逾半數，2017年產值達354億元，年增22.8%，已是連續八年成長；去年1-11月產值392億元，創下歷年同期新高，年增21.6%，其中占比將近七成的隱形眼鏡為主要成長來源。

經濟部指出，近年隱形眼鏡業者積極開發，不僅提升隱形眼鏡的功能與舒適度，更開發兼具時尚流行新品，帶動美瞳鏡片需求增加。

此外，醫療設備及用品業占36.7%次之，去年1-11月產值282億元，年增11.4%，主因注射器、血糖機等產品需求成長；醫用化學製品業則占12.3%，由於血糖診斷試劑需求逐年提升，去年1-11月產值95億元，年增11.9%。

經濟部指出，我國醫療器材以外銷為主，去年1-11月直接外銷比率約六成五，全年出口總值20億美元，年增12.2%。

按出口地區觀察，以美國占28.4%居首，較2011年減少8.9個百分點，日本占17.4%次之，增加6.8個百分點，中國大陸占11.8%位居第三，增加5.4個百分點。

按出口貨品依序為眼鏡類9億美元（45.8%）、醫療設備及用品7億美元（37.1%）以及醫用化學製品3億美元（17.1%）。

進口部分，去年醫療器材進口總額23億美元，年增13.6%，其中又以醫療設備及用品為大宗，占80.9%。

按進口地區觀察，以美國占29.7%居首，日本占15.2%次之，中國大陸占8.9%排名第三。相較於2011年，美、日分別減少1.4、0.6個百分點，中國大陸則增加1.8個分點。