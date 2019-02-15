人口結構高齡化 我國醫療器材業年產值突破800億

2019-02-15 10:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



我國醫療器材業產值連年成長，2018年產值突破800億元。聯合報系資料照 分享 facebook

根據經濟部統計處資料顯示，我國醫療器材業產值連年成長，2018年產值突破800億元。

經濟部統計處分析指出，主要由於我國人口結構走向高齡化，健康照護需求日增，加以近視率提高及隱形眼鏡吹向時尚風潮，使醫療器材業產值逐年成長，2015年突破600億元，2017年突破700億元，達725億元，年增11.0%，2018年1至11月產值769億元，年增16.5%，預估2018年產值可望突破800億元，續創新高。

經濟部統計處進一步分析，我國醫療器材業產值的大躍進，以隱形眼鏡挹注，眼鏡業產值成長快速，最具關鍵。

經濟部統計處表示，醫療器材業產值按類別觀察，以眼鏡製造業占逾半數為大宗，2017年產值達354億元，年增22.8%，連續8年成長，2018年1至11月產值392億元，為歷年同期新高，年增21.6%，其中占比達六成八的隱形眼鏡為主要成長來源，主因近年隱形眼鏡業者積極開發，除提升隱形眼鏡的功能與舒適度外，更開發兼具時尚流行新品，帶動美瞳鏡片需求增加。

而醫療設備及用品業占36.7%次之，2018年1至11月產值282億元，成長11.4%，主因注射器、血糖機等產品需求成長；醫用化學製品業占12.3%，居第三，因血糖診斷試劑需求逐年提升2018年1至11月產值95億元，年增11.9%。

至於我國醫療器材業的出口，以眼鏡類為主，進口則以醫療設備及用品為大宗。

根據經濟部統計處資料顯示，我國醫療器材以外銷為主，2018年1至11月直接外銷比率約六成五。2018年醫療器材出口總值20億美元，年增12.2%；按出口地區觀察，以美國占28.4%居首，較2011年減少8.9個百分點，日本占17.4%次之，增加6.8個百分點，中國大陸占11.8%排名第三，增加5.4個百分點；按出口貨品依序為：眼鏡類9億美元（占45.8%）、醫療設備及用品7億美元（占37.1%）以及醫用化學製品3億美元（占17.1%）。

進口部分，2018年醫療器材進口總額23億美元，年增13.6%，以醫療設備及用品為大宗，占80.9%；按進口地區觀察，以美國占29.7%居首，日本占15.2%次之，中國大陸占8.9%排名第三，與100年相比，美、日則分別減少1.4、0.6個百分點，中國大陸則增加1.8個百分點。