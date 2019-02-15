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韓國瑜5字情話 李佳芬：這不是長官說的話嗎

新台幣開盤 貶值1.1分

2019-02-15 09:19經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以30.844元兌1美元，貶值1.1分開出，新台幣昨天終場以30.833元兌1美元，貶值0.2分作收，今早也以貶值態勢開出。

新台幣
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