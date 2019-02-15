貿協出招 拓銷農產品

2019-02-15 03:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



外貿協會攜手農委會推廣台灣水果。外貿協會秘書長葉明水昨（14）日出席台南「香港通路農特產品採購洽談會」，香港採購商與台灣各地農會及業者一對一洽談。

貿協表示，此次總計有近50家各地農會及業者參加，包括南部各鄉鎮農會及高雄市農業開發公司等，台南地區近30家各級農產公司把握機會踴躍參加。

葉明水表示，香港是農產品重要市場，貿協為協助將台灣生鮮蔬果推到國際市場，今年度在農委會支持下，將擴大辦理商機媒合、拓銷教戰說明會及產品包裝諮詢活動，與業者攜手將台灣優質農產品拓展全球市場。貿協指出，下一場採購洽談會預定明天在台中舉辦。