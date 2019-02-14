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產創條例修正案 新增技術入股得擇低課稅

2019-02-14 21:15經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

繼員工獎酬股票得擇低課稅後，經濟部提出的「產業創新條例修正案」增訂技術入股得就股票轉讓日或按取得

股票的時價，兩者孰低價格課稅。

修正草案規定，我國智慧財產權人技術作價所取得的股票，持股達二年以上者，得就股票轉讓日或按取得股票之時價，兩者孰低價格課稅。

同時，我國創作人依科學技術基本法第6條第3項所定辦法獲配的股票，持股達二年以上者，得就股票轉讓日或按取得股票之時價，兩者孰低價格課稅。

經濟部官員指出，新增技術入股得擇低課稅，有利我國個人、公司或有限合夥事業因應產業特性，提高智慧財產權作價取得股份的潛在價值與誘因，提升產業競爭力。

官員強調，此舉短期雖會造成我國稅務上短收及徵收利息損失，但考量緩課有申請條件及程序，對於可能產生影響，可望降低。

官員說，目前國內經濟處於結構轉型的重要轉捩點，可藉由技術作價促進公司成長發展，強化台灣整體研發動能，進而增加營業稅及營利事業所得稅稅收，及員工股東淨效益。　　

目前「產業創新條例」規定，員工每人每年獎酬股票在500萬元額度內，可以比較「實際轉讓價格」或「取得股票或可處分日之時價」兩個時點的股價，選擇較低股價計算所得課徵所得稅。

員工必須符合一定條件，持有股票且繼續於該公司服務達二年以上者。

所得稅智慧財產權經濟部
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