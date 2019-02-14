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拓展市場貿協再出擊 香港進口商及通路商來台談合作

2019-02-14 18:44聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

行政院農委會偕同外貿協會年初即積極行銷臺灣生鮮蔬果及農特產品，繼外貿協會秘書長葉明水在1月 11日首次在香港舉辦的「春節臺灣水果嘉年華」獲香港各界熱烈廻響後，乘勝追擊邀請當日參加記者會香港進口商及通路商來台，參加於今天及16日在台南香格里拉大飯店及台中林酒店舉辦「香港通路農特產品採購洽談會」，與臺灣各地農會及業者親自一對一洽談。

葉明水說，香港是自由港，台灣要把香港變成最重要的水果市場；外貿協會為協助將台灣的生鮮蔬果推到國際市場，除規劃多項拓銷活動，同時本年度在行政院農委會支持下，將擴大辦理商機媒合、拓銷教戰說明會及產品包裝諮詢等活動，歡迎聯絡外貿協會，攜手共同將台灣優質農產品拓展全球。

貿協本次邀請香港的進口商及通路商主要採購台灣生鮮蔬果及加工食品，2月14日南部地區香港通路採洽會在台南香格里拉大飯店舉辦，總計有近50家各地農會及業者參加，包括嘉義市農會、嘉義縣農會、台南市農會、太保市農會、麻豆區農會、冬山鄉農會、南瀛農產、新湖合作農場、六腳鄉農會、信義鄉農會及高雄市農業開發公司等。尤其台南地區近30家各級農產公司均把握此機會踴躍參加，熱烈與買主洽談。

貿協表示，高雄的蜜棗、屏東及台南的鳳梨、太保市蕃茄、麻豆柚子產品、大埔有機農場彩色蕃茄、台中善化區農會的芝麻拌麵、台南的越光米、蘆薈飲、東山咖啡、鹿肉乾等均獲得買主大力青睞，有採購意願至香港。

各級農會及廠商亦表示，感謝有機會參加此項拓銷香港市場的機會。2月16日中部地區的採洽會則選擇在台中的林酒店舉辦，相信會創造更多商機。

貿協2月14日邀請香港進口商及通路商來臺南舉辦「香港通路農特產品採購洽談會」。圖...
貿協2月14日邀請香港進口商及通路商來臺南舉辦「香港通路農特產品採購洽談會」。圖／貿協提供
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