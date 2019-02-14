六輕救災防災 高空消防體驗驚險刺激

2019-02-14 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



防災從小做起，為建立孩子逃生救災觀念，台塑六輕與縣消防局共同合作，在麥寮中學舉辦「防火防災體驗營」，六輕出動廠區專屬消防隊配合消防局第3消防大隊，希望在經過救災訓練的小朋友，將防災知識帶回每個家庭，提升民眾防火防災觀念及自救的能力。

雲林縣消防局第3大隊北5小隊、麥寮分隊，以及台塑六輕廠區消防隊共出動大批義消志工參與，麥寮共300餘名國中小學和高中生，體驗煙霧逃生、滅火器使用、雲梯車搭乘及CPR急救等。

麥寮高中校長林正雄親自帶領同學體驗「巔峰戰士」雲梯車待救方法、「疑雲密佈」濃煙體驗「小火逃生，濃煙關門」、「消防智多星」消防常識講解、滅火器使用以及「心技戰將」CPR急救訓練、「火氣全消」油盤滅火等項目，過程有趣逼真，讓小朋友嬡益良多。

消防人員並向在場的家長與學童介紹麥寮地區可能發生的各種災害，包括工業工安事故、風災水患等，希望自小建立防災觀念，並把所學帶回家裡與父母分享。

麥寮鄉長蔡長昆表示，公所針對麥寮工業區可能發生的工安事故印製1萬餘本「緊急應變手冊」發送給各家戶，做為鄉民對於工安意外發生時如何應變的參考，此次藉由防災體驗營，以實際演練方式讓民眾印象更深刻。