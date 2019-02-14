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六輕救災防災 高空消防體驗驚險刺激

2019-02-14 18:13聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

防災從小做起，為建立孩子逃生救災觀念，台塑六輕與縣消防局共同合作，在麥寮中學舉辦「防火防災體驗營」，六輕出動廠區專屬消防隊配合消防局第3消防大隊，希望在經過救災訓練的小朋友，將防災知識帶回每個家庭，提升民眾防火防災觀念及自救的能力。

雲林縣消防局第3大隊北5小隊、麥寮分隊，以及台塑六輕廠區消防隊共出動大批義消志工參與，麥寮共300餘名國中小學和高中生，體驗煙霧逃生、滅火器使用、雲梯車搭乘及CPR急救等。

麥寮高中校長林正雄親自帶領同學體驗「巔峰戰士」雲梯車待救方法、「疑雲密佈」濃煙體驗「小火逃生，濃煙關門」、「消防智多星」消防常識講解、滅火器使用以及「心技戰將」CPR急救訓練、「火氣全消」油盤滅火等項目，過程有趣逼真，讓小朋友嬡益良多。

消防人員並向在場的家長與學童介紹麥寮地區可能發生的各種災害，包括工業工安事故、風災水患等，希望自小建立防災觀念，並把所學帶回家裡與父母分享。

麥寮鄉長蔡長昆表示，公所針對麥寮工業區可能發生的工安事故印製1萬餘本「緊急應變手冊」發送給各家戶，做為鄉民對於工安意外發生時如何應變的參考，此次藉由防災體驗營，以實際演練方式讓民眾印象更深刻。

麥寮管理部副總經理陳文仰指出，六輕廠區大多為石化廠，對於防災工作特別重視，編列各種防災組織，民防團隊由管理部統籌指揮，緊急應變組織則以廠處為主，由廠處長擔任應變指揮官，確保廠區安全萬無一失。

台塑六輕與縣消防局合作在麥寮中學開辦「防火防災體驗營」，希望透過小朋友將防災知識...
台塑六輕與縣消防局合作在麥寮中學開辦「防火防災體驗營」，希望透過小朋友將防災知識帶回每個家庭，提高防災自救能力。記者蔡維斌／攝影
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台塑六輕與縣消防局合作在麥寮中學開辦「防火防災體驗營」，希望透過小朋友將防災知識...
台塑六輕與縣消防局合作在麥寮中學開辦「防火防災體驗營」，希望透過小朋友將防災知識帶回每個家庭，提高防災自救能力。記者蔡維斌／攝影
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台塑六輕與縣消防局合作在麥寮中學開辦「防火防災體驗營」，希望透過小朋友將防災知識...
台塑六輕與縣消防局合作在麥寮中學開辦「防火防災體驗營」，希望透過小朋友將防災知識帶回每個家庭，提高防災自救能力。記者蔡維斌／攝影
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台塑六輕與縣消防局合作在麥寮中學開辦「防火防災體驗營」，希望透過小朋友將防災知識...
台塑六輕與縣消防局合作在麥寮中學開辦「防火防災體驗營」，希望透過小朋友將防災知識帶回每個家庭，提高防災自救能力。記者蔡維斌／攝影
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