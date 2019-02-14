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台商回流再添三案 投資金額逾20億元

2019-02-14 17:41經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

美中貿易戰火持續延燒，經濟部投資台灣事務所今（14）日再度召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，核准宇隆科技、亞旭電腦、迅得機械三家申請案，投資金額逾新台幣20億元。

今年元旦上路的「歡迎台商回台投資行動方案」，迄今已有九家廠商通過資格審查，包括智邦、慶豐富、廣達、南六、崴立、宇隆、亞旭、迅得及一家未上市公司。經濟部指出，合計總投資金額逾256億元，將可創造本國就業人數逾3,700人。

經濟部指出，專注精密金屬零件加工的宇隆科技，由於美中貿易戰高關稅引發客戶轉單效應，因此將中國大陸汽車零件、醫材、自行車零件等產品移回台中港加工出口區生產，總投資金額逾7億元；此案將可深化台商與歐美大廠合作模式，對於台灣汽車零組件產業穩居國際關鍵供應鏈地位深具意義。

亞旭電腦為網通設備商，自中國大陸輸往美國的高階網路設備產品占全球銷售量15%，受美中貿易戰高關稅壁壘衝擊，規劃將蘇州吳江廠無線路由器全製程產線移回桃園遠雄自貿港區，總投資金額逾5億元。

經濟部表示，近年亞旭積極跨入智慧城市解決方案，將可大幅帶動桃園航空城高附加價值產業投資及發展。

此外，迅得為自動化設備供應商，因應美中貿易戰計劃將部份產品移回台灣，於桃園楊梅購地新建智慧化生產基地，總投資金額為9億元，將可提升我國自動化設備自主性。

經濟部指出，根據去年電電公會發布「2018年中國大陸地區投資環境與產業發展調查」結果，台商對大陸布局意願下滑；日前經濟部投審會公布的全年統計也顯示，近年台商對大陸投資金額已經連續四年呈現負成長，僑外來台投資金額則是創近10年新高，顯見受美中貿易戰與大陸經濟結構轉型等因素，台灣成為美中貿易戰火的避風港首選。

為了打造更優質投資環境，經濟部去年成立「投資台灣事務所」，以專人專案專責全力協助企業解決「五缺」，今年起也擔任「歡迎台商回台投資行動方案」單一服務窗口，密切掌握台商需求，整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施。

經濟部台商貿易戰
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