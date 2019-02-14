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中美高級別磋商14日登場 為什麼合照得拍三次？

2019-02-14 16:34聯合報 記者林則宏╱即時報導

新一輪中美經貿高級別磋商14日上午在北京在釣魚台國賓館芳華苑舉行，中美雙方談判「牽頭人」：大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤在談判開始前合照，但為何需要連拍三次？答案是為凸顯中國是禮儀之邦，很注重細節，因此三個人必須在拍照時各站在中央一次。

報導引述大陸知名微信公號「陶然筆記」的文章與相片指出，在上午開幕前合照時，劉鶴、賴海哲、米努勤三人輪流居中，照了一遍。報導引述消息稱，「這麼拍是有講究的。這體現對談判對手的尊重，也是注重細節的禮儀之邦。」

文章稱，「來的都是客，相逢開口笑。這是中國人的待客之道。雖然是貿易戰的停戰談判，但是應該有的禮節，我們一定做足到位。或許有人對此不以為然，覺得應該針鋒相對。其實並不矛盾。」

「陶然筆記」指出，「談判桌上當然要據理力爭。談判之外，該有的禮儀也不能缺。這是幾千年歷史沉澱在我們基因裡的東西，是一種文明自覺。」

文章甚至表示，「按照這個思路，還能看出更深一層的東西。中國這邊對談判，準備得十分充分，十分細緻。連拍個照片都下這麼大的功夫，可想而知，在談判的準備上得下多大的功夫？準備得有多細緻？大家別忘了，成敗的關鍵在於細節。」

新一輪中美經貿高級別磋商14日上午在北京登場，但雙方代表合照卻得拍三次。據稱，這...
新一輪中美經貿高級別磋商14日上午在北京登場，但雙方代表合照卻得拍三次。據稱，這麼做是為了體現中國是禮儀之邦。（網路照片）
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