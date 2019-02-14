勤業眾信：近五年醫療健保支出 估每年成長5.4％

2019-02-14 15:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



勤業眾信聯合會計師事務所今（14）日發布「2019年全球醫療照護產業展望」報告，預估2018至2022年全球醫療保健支出將以每年5.4%的速度成長，較2013至2017年2.9%的比例大幅攀升。

報告內容指出，全球邁入高齡化社會、慢性疾病患人口增加、成本高昂的創新醫療科技呈爆炸性成長，將持續增加醫療保健的需求和支出。面對變化多端的市場環境，醫療服務提供者、政府、消費者等醫療照護利害關係人，正努力因應臨床、營運和財務上的挑戰，並在數位科技的輔佐下讓醫療照護跨出醫院圍牆，朝向發展可負擔、可及性高、高品質且永續經營醫療照護產業邁進。

勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人虞成全指出，根據國發會研究2026年台灣將邁入「超高齡社會」，民眾對於銀髮養生、長期照顧、醫療照護的需求皆將持續增加，預估未來台灣的醫療與照護資源皆將圍繞在高齡化與少子化的層面。

今年1月所施行的「病人自主法」，患者的思維逐漸彰顯與抬頭，在資訊發達與科技創新的時代 ，以「患者導向」為思考出發的醫護體系也開啟台灣醫療照護產業的新局面，並帶來新的新機會與挑戰。