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預警機制奏效 2018整體公共建設計畫執行績效七年最佳

2019-02-14 13:36經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

國發會主委陳美伶。 聯合報系資料照
國發會主委陳美伶。 聯合報系資料照
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國發會今（14）日第64次委員會議，就2018年納入預警機制列管之46項計畫全年執行情形提出報告。去年整體公共建設計畫預算達成率93.71％，較前年提升4.86個百分點，為近七年最佳；年度預算未執行數也由過去平均每年近500億元，大幅縮減至288億元。

為使政府資源獲得充分有效運用，行政院核定國發會自2018年起實施「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，以全生命週期概念，促使各機關加速落實執行公共建設計畫。

另外，依2017年度計畫執行存有相當落差、具潛藏風險、工程進度配當失衡、輿情關注、近期有重大成果或里程碑等五項原則，篩選出46項公共建設預警計畫，年度經費1,091.3億元。

其中以交通部、經濟部及農委會等三部會所屬公共建設計畫占90％最多，涵蓋一般計畫、前瞻計畫及小型計畫等類型。

有關本次會議中提到計畫執行應付未付金額較高、執行金額有集中在第4季的趨勢，以及廠商因預付款還款保證、沖償、回存等銀行作業規定導致資金調度緊俏問題。

對此，陳美伶提醒各部會，在應付未付金額方面，應縮短行政流程，加速已執行工項之估驗作業，並就已完成工程儘速提報竣工及驗收，使廠商儘早獲得款項，減少民怨。

在執行進度規劃方面，應針對延續性計畫，於各季均訂定適當的查核點，督促計畫加速執行。至於廠商資金調度方面，則要求金管會進行專案研究，以協助優質廠商永續經營。

陳美伶表示，推動公共建設計畫審議、預警及退場機制的目的，在促使計畫如期如質完成，避免經費閒置；執行過程發現的資訊與問題亦可回饋至計畫及經費審議，避免預算配置不佳而排擠其他計畫經費。

陳美伶並強調，面對外在環境潛藏的不確定性風險，今年全球經濟景氣趨緩，如同央行總裁楊金龍所言，內需將是推升我國經濟成長的主要動能。而高達4,500餘億元的公共建設經費，更是驅動內需、帶動景氣的關鍵，因此要求各部會首長務必加強督導、落實推動；如遇有困難，可隨時向國發會及工程會請求協助。

陳美伶國發會
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