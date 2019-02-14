全球經濟展望略好轉 經理人追捧估值較低新興股市

2019-02-14 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



儘管美中貿易談判已成持久戰，但隨著美國聯準會官員發言偏鴿派，帶動全球股市在1月走揚，經理人對於未來12個月全球經濟悲觀的程度較上月出現緩解，認為經濟會放緩的比例從60%下降到46%；獲利預期也出現同步好轉。

區域股市方面，漲勢凌厲的美股遭經理人下調4個百分點至淨減碼3%，為九個月以來的低點，相對便宜的歐股則上升16個百分點到淨加碼5%。

新興股市的淨加碼比重也從去年9月的大幅減碼鹹魚翻身，較上月上升8個百分點來到淨加碼37%，為各區域股市中最受青睞者，英國股市則在退歐協商緩慢的影響下，持續為減碼重心，淨減碼25%。

產業方面，醫療產業在新藥數據以及大型併購案如必治妥施貴寶收購生技公司Celgene、禮來收購抗癌藥商Loxo Oncology等題材提振下，淨加碼程度上升3%至32%，科技業雲端運算、人工智慧等長線題材推升淨加碼程度來到28%。公用事業、保險及原物料為前三大減碼產業。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，儘管市場對美國企業財報擔憂降低，再加上聯準會官員鴿派發言，提振近期市場走勢，然而國際貨幣基金組織下修今年全球經濟增長預估，加上中美貿易談判及英國脫歐期限將近等政治不確定性，投資人仍須慎防市場波動加劇。