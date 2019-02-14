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REITs今年大發威 率領美股反彈

2019-02-14 11:25經濟日報 記者王皓正╱即時報導

今年以來道瓊REITs漲幅逾一成，表現凌駕美股。 美聯社
今年以來道瓊REITs漲幅逾一成，表現凌駕美股。 美聯社
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聯準會轉鴿派，股市開趴，其中REITs今年以來表現凌駕美股，道瓊REITs漲幅逾一成，領先標普的9.49%，台新北美收益基金經理人李文孝表示，預期上半年Fed將放緩節奏，以經濟數據與市場的變化為重，因此利率暫時都不會干擾REITs，將有利資金投入。

從產業面來看，工業龍頭展望佳且5G將進入布建階段，有助於推升相關REITs個股，且REITs過去幾年表現弱勢，未來有極高機會補漲，在資金流入、產業佳與投資風格轉換下，REITs可偏多操作。

李文孝指出，觀察近期公布的財報，符合預期部分達七成以上，基本面可做正向解讀，其中尤以工業、住宅與A級零售REITs表現尤佳，工業龍頭與通訊相關REITs上修今年展望，預計5G的基地台布建將是激勵工業型REITs表現的催化劑。

李文孝進一步指出，資金對於投資風格的轉換持續進行中，成長股過去幾年成長快速，今年則下滑很多，資金有機會轉向REITs，從近三個月，REITs表現相對強勢可以觀察到資金已經開始轉向。

此外，分析美國REITs股利率與美債殖利率利差仍有近200基點差距，且從MSCI指數未來12個月股利率預估，REITs股利率以4.4%領先於其他產業，較高的股利率提供下檔保護，由於美中貿易談判仍有變數，加上經濟走勢趨緩，股市波動預期加大，利於防禦型類股表現。

李文孝建議，REITs看好的因素未改變，短線漲幅已大，可能有獲利了結情形，建議投資人可以待回檔後再買進，對中長線來看仍樂觀。

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