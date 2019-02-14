今年GDP成長 二度下修

2019-02-14 00:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北報導



主計總處昨（13）日二度下修今年經濟預測，預估成長率降至2.27％，較上次（去年11月）預測數據下修0.14個百分點。

主計總處表示，主因為全球經濟成長不確定性升高，影響國內、外需表現，其中預測今年商品出口僅年增0.19%。

主計總處點出四項不確定性因素，包括：首先、美中貿易爭端後續發展；其次、歐美央行推動貨幣政策正常化進程；第三、國際股匯市波動，油價及其他原物料價格走勢；最後，地緣政治情勢對全球經濟影響。

主計總處於每年2、5、8、11月公布經濟預測，這次是第二次下修2019年經濟預測，且連續兩次都是下修0.14個百分點。

主計總處表示，下修今年經濟成長率，除了受到全球景氣趨緩，經濟成長不確定性升高，拖累台灣內需和對外貿易動能，也因為輸出價格也在下跌，包括原油和原物料價格都下跌，影響出口產品價格，因此預測2019年商品出口僅年增0.19%。

主計總處主計長朱澤民說明，全球景氣擴張放緩，連帶影響台灣外需表現，主要國際機構相繼調降2019年景氣展望，IHS最新預測創近三年最低，下修今年全球經濟成長至2.9％。

另外，智慧手機等行動通訊產品買氣鈍化，衝擊供應鏈業者，半導體處於庫存調整狀態，抑制出口的成長力道，加上去年基期較高等因素，也都有影響。

朱澤民表示，台灣出口集中在半導體和機器設備，各國晶圓都是台灣代工，半導體在國內廠商製程領先，而機器設備銷售仍然很不錯，雖然去年第3季有趨緩，但這兩項非外界所想的差。

朱澤民形容，目前台灣的整體經濟情勢「緩中求穩」，經濟確實放緩，但「不要自己嚇自己」，希望在政府各項獎勵投資、擴大內需政策可以讓台灣不受外界影響穩住經濟情勢，並且強調，經濟沒有步入衰退，只是成長放緩。