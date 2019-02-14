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貿易戰效應 我出口恐零成長

2019-02-14 00:47經濟日報 記者林于蘅／台北報導

主計總處昨（13）日二度下修今年經濟成長率（GDP）預估值，其中攸關台灣經濟成長動能的商品出口年增率預估僅0.19%，是三年來低點，顯示出口蒙塵。中央大學經濟系教授吳大任表示，接下來觀察重點在製造業採購經理人指標（PMI）是否回到50榮枯線以上，及外銷訂單能否回溫。

吳大任表示，主計總處將商品出口年增率預估這麼低，就是看到美中貿易戰還沒落幕，潛在風險未除，以致出口數據不佳、製造業不好。如今美中談判朝好的方向前進，如果將來美中貿易紛爭沒有繼續惡化，相信狀況會慢慢改善，等到主計總處下次公布預估值時，商品出口年增率就可望上調。

相反的，如果接下來2、3月PMI沒有回到50榮枯線以上，且外銷訂單仍未看到提振的數據，這就是重大警訊，代表出口不是太樂觀。

吳大任說，台灣PMI指數從去年11月起就跌到50榮枯線以下，這是個重要轉折點，代表製造業開始緊縮。此前，由於業者擔心美中貿易戰，趕在去年10月前出貨，以避開25%高關稅，所以10月之前台灣製造業與出口表現都相對強勁。

主計總處表示，因全球景氣擴張放緩，加上智慧手機等行動通訊產品買氣鈍化衝擊台灣供應鏈，台灣最仰賴的半導體產業處在庫存調整期，加上2018年高基期等因素疊加，都制約了今年出口增勢。預測今年商品出口3,367億美元，年增0.19%。併計商品與服務並剔除物價因素後，預估今年實質輸出成長2.25%，較去年11月的預測值下修0.81個百分點。

製造業PMI
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