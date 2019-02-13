水利署長向竹市長承諾 確保新竹地區未來供水穩定

2019-02-13 20:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



水利署長賴建信今（13）日率團隊拜會新竹市長林智堅，針對水情提出說明，全台水情目前供灌正常，也已協調桃園石門水庫、苗栗永和山水庫支援新竹地區每日14萬噸用水，確保新竹地區供水無虞。

針對市長林智堅詢問「2020北水南送計畫」執行進度，署長賴建信表示，目前工程已發包，盼在2020年底前完成，回應新竹地區用水需求。

新竹市有44萬人口，竹科產值超過一兆，提供13萬個工作機會，是台灣經濟發展的重要命脈，林智堅表示，確保供水穩定，是政府最重要的責任，新竹市府一定全力配合中央的計畫，中央與地方合作，共同面對、解決未來可能會面臨到的缺水狀況，避免對民生與產業造成任何衝擊。

賴建信表示，水利署有水情情境分析，隨時做好準備召開水情會議，針對實際降雨狀況做滾動式檢討與隨機應變，目前全國水情供灌正常，為正常藍燈，根據氣象局預測，雖2月間應不會有大量降雨，但2月底至3月降雨機率有望增加，而針對民間與產業對用水吃緊與否的關心，也已提出相關措施提前因應。

他指出，目標是力求五月底梅雨季來臨前維持全國用水狀況無虞，提前因應措施包括，跨區域支援調度全國用水，已調度石門水庫及苗栗永和山水庫，支援新竹地區每日14萬噸用水；同時與各單位密切聯繫合作，除本次拜會市府親自討論水情因應，日前也與科學園區產業公會、半導體協會座談，請產業透過自主節水提前因應。

他說，寶山水庫與寶二水庫截至今日止蓄水率是37%，由於經濟部已協調永和山水庫與石門水庫支援，大新竹地區供水狀況穩定，請民眾不用擔心。後續也將會密切協調新竹市府、新竹縣府、水利會與新竹科學園區，共同召開應變小組協調會議，對水情做提前討論與因應。

林智堅強調，竹科是台灣重要的產業命脈，穩定的供水環境需要中央、地方通力合作，「喝好水」、「穩定供水」更是新竹市民與產業的共同期待；他特別向賴建信署長詢問台水公司推動「2020北水南送計畫」執行進度，賴建信署長回應，「2020北水南送計畫」目前工程已經發包，盼在明年底完工，以回應大新竹地區民眾對用水需求的期待。

新竹市政府去年積極向台水提出竹市民生飲用水全數改成水庫水要求，獲台水公司允諾啟動北水南送計畫，將調度石門水庫20萬噸的用水，盼109年底讓新竹市全面飲用水庫水。