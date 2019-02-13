全球不確定性高 主計總處：今年經濟成長下修至2.27％

2019-02-13 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



主計總處今天公布今年經濟成長預測為2.27％，相較於去年11月預測的2.41％，下修0.14個百分點，主因全球經濟成長不確定性升高，影響我國內、外需表現。

主計總處指出，全球景氣擴張步調放緩，主要國際機構相繼調降108年景氣展望，IHS預測108年全球經濟成長2.9％，為近3年來最低，加上智慧手機等行動通訊產品買氣鈍化衝擊供應鏈業者，半導體處於庫存調整，以及107年高基數因素等，均約制出口增勢，預測108年商品出口3,367億美元，年增0.19％，併計商品與服務並剔除物價因素後，實質輸出成長2.25％，較107年11月預測下修0.81個百分點。

進口則受原物料價格走低，以及出口與內需引申需求減弱影響，108年按美元計價商品進口2,839億美元，年減0.95％；併計商品與服務並剔除物價因素後，輸入實質成長1.89％，下修1.05個百分點。

物價部分，躉售物價指數（WPI）因近期國際原油及農工原料價格走低，不過新臺幣匯率貶值，抵銷部分跌幅；108年在供需因素影響下，國際原物料價格上漲不易，併計匯率因素後，預測全年WPI下跌0.55％，下修2.15個百分點。

消費者物價指數(CPI)部分，雖基本工資調升，對國內外食費等部分服務類物價增添上漲壓力，惟隨菸稅效應結束及國際油價回落，CPI漲幅仍顯溫和，預測全年上漲0.73％，下修0.23個百分點。