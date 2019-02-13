應對美中貿易戰 牧德董座：擴大市占 今年續衝成長

相關新聞
產創條例修法 三議題攻防2019-02-13 23:41
星展銀估 我GDP難保22019-02-14 00:50
貿易戰效應 我出口恐零成長2019-02-14 00:47
學者看景氣 外冷內溫2019-02-14 00:47
今年GDP成長 二度下修2019-02-14 00:45
民間消費成長也下修2019-02-14 00:18
產創條例修正／培訓抵減 涵蓋AI大數據2019-02-13 23:32
GDP成長率下修 學者：談止跌還太早2019-02-13 21:21
水利署長向竹市長承諾 確保新竹地區未來供水穩定2019-02-13 20:11
印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資2019-02-13 15:46
謝金河：今年5G題材會熱一整年2019-02-13 07:39
工商界算電價 2025漲四成2019-02-12 23:40
外匯存底續增 上月創新高2019-02-12 23:39
川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史2019-02-11 10:03
市場變數多 聚焦美中談判2019-02-11 01:09
張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥2019-02-05 09:33
台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！2019-02-01 13:16
美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道2019-02-01 12:16
燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案2019-01-31 14:04
中火4號機除役 喬不攏2019-02-12 23:36
熱門文章
孫大千：民進黨這樣「搞飛機」 會把2020也搞掉了2019-02-13 08:19
罷工沒在怕！ 周刊爆陳菊聯手黨內3天王挺何煖軒2019-02-13 09:56
30年華航資深機師：到底是誰不想讓罷工落幕？2019-02-13 11:11
影／協商第9小時體力透支？ 華航法務部經理不適離場2019-02-13 10:47
勞資紅眼協商冗長 華航法務經理體力不支流鼻血2019-02-13 11:29
拋出「貴族勞工」說 美女董座批罷工：華航只有兩個結果2019-02-13 13:06
影／凌晨1時開會讓各界體驗紅眼航班 機師工會致歉2019-02-13 12:38
挑燈夜戰7小時！過勞航班訴求 華航勞資雙方取得共識2019-02-13 08:02
匯市連續幾天爆量的原因 壽險狂買匯...不避險了2019-02-13 14:38
挑燈夜戰5小時！華航一口氣讓5航線 林佳龍有生日願望2019-02-13 06:23
歷經近11小時！ 華航勞資明天上午10時繼續協商2019-02-13 12:05
謝金河：今年5G題材會熱一整年2019-02-13 07:39
「華航是畸形的民營企業」他籲只有這招才能化解矛盾2019-02-13 11:14
記者悄悄話／零持股「何煖軒們」能創造企業最大價值？2019-02-13 15:00
挑燈夜戰華航讓步2航線！ 罷工結束進入關鍵時刻2019-02-13 06:00
長榮航空推「選座位加價」策略 背後考量是這個2019-02-13 18:04
談到早上！華航上午六點再讓步2019-02-13 06:35
逾30名機師取回檢定證 華航：依班表派飛2019-02-13 18:06
工會要求外籍副機師不能升訓正機師 華航：違法不可行2019-02-13 09:36
【重磅快評】要機師罷工早落幕 就請官員閉嘴吧！2019-02-13 12:50
工會主張暫停招募外籍正機師 華航：外籍機師忠誠2019-02-13 10:00
華航勞資紅眼協商 凌晨1時開座談是這樣來的2019-02-13 15:36
高雄飯店求售不成淪法拍 一拍流標2019-02-13 12:03
副機師升訓問題談不攏 華航勞資協商明日10時再戰2019-02-13 12:13
機師工會要求禁用外籍機師 學者：有歧視之嫌2019-02-13 11:22
為何台灣流浪機師多？ 學者解析跟學校有關2019-02-13 13:55
2成公司未完成洗錢防制股東申報 小心遭罰最高500萬元2019-02-13 06:01
華航經理疑胃經攣不適 醫師說出誘發原因2019-02-13 12:15
繼實習空服員後 華航也要推機師產學合作2019-02-13 11:20
「紅眼協商」獲初步共識 蘇貞昌：很高興往好方向走2019-02-13 20:02
富人捧現金到處買 大安區12月豪宅交易爆熱2019-02-13 10:42
機師升訓成話題 華航外籍機師占1成2019-02-13 19:14
華航機師罷工延燒 桃機14日影響3586名旅客2019-02-13 19:53
鋼鐵工具人出動 王國材化身華航勞資柔軟調解者2019-02-13 15:56
永豐美元9.99%優存轟動市場 明早9時開搶2019-02-13 14:23
通宵勞資協商 華航法務經理身體不適離場2019-02-13 11:05
聲援機師罷工 學界發起連署2019-02-13 15:28
呸姐看中的豪宅再創新高 買方一年砸4億掃兩戶2019-02-13 12:05
華航因罷工已損近4億元 謝世謙：商譽損失難估2019-02-13 18:24
華航罷工疲勞航班達共識 鄭文燦喊話：罷工早日落幕2019-02-13 16:45
留言