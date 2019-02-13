應對美中貿易戰 牧德董座：擴大市占 今年續衝成長

2019-02-13 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



牧德（3563）今（13）日召開法人說明會，牧德董事長汪光夏在法說會提到，應對美中貿易戰促使全球經濟產生影響，牧德將持續擴大市佔率進而實現2019年的持續成長。

汪光夏說，整體產品應用來看牧德市佔率約為三成，今年目標進一步提升到五六成，若能實現將能抵銷貿易戰在外部環境帶來的干擾。