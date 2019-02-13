謝金河：今年5G題材會熱一整年

2019-02-13 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「今年5G題材會熱一整年」一文，他表示，農曆新年假期這段期間，大家看美中貿易協議，忽而說達成協議，忽而又說破局，弄得滿頭霧水。他的看法是，美中貿易的問題不是一時三刻可以解決的問題，未來一定是邊打邊談，還有得瞧。

他說，如果說股市是春江水暖的鴨群，似乎股市嗅出一點新端倪。今年全球經濟預測機構及大師，像國際貨幣基金總裁拉加德及諾貝爾獎得主克魯曼不斷危機示警，但今年元月美股大漲把去年全年跌幅漲回來，2月持續上漲。去年慘跌的深滬港股市從元月漲到現在。這個情況跟去年第四季的肅殺完全不一樣，這可能代表貿易戰可能有迴旋空間。實際的底藴很可能是貿易戰轉向科技戰，其中華為首當其衝，5G才是主戰場。

「未來全球的軍備競賽，已不再是傳統武器，而是高科技，未來的飛彈都受網路控制，誰掌握5G，誰就能在這個世紀享有經濟，軍事及情報的優勢」。謝金河說，因此未來5G競賽必定是一場零和遊戲，只能有一個贏家，美國必然夥同盟國嚴禁在電信網路使用中國製造的產品，每一個國家都會被迫選邊站。

謝金河說，但華為也不是省油的燈，華為到目前為止，已獲得全球30個5G商業合同，當中歐洲占一半，這兩天德國也表態可能不封殺華為。華為在全球部署了2.5萬個基站，也在中國17個城市建立30個5G實驗室。最近在香港股市掛牌的京信通信，中國鐵塔及中國通訊服務等5G設備概念股股價都大幅上漲。5G開跑，預計到2020及2021年全球基站天缐市場規模可達7000億人民幣，京信通信是天缐與小基站的領頭羊，股價已率先漲一倍。