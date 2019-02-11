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罷工還要定預告期？ 勞團怒吼：天大玩笑

讓公共住宅成為居住文化的民主前線

影／蔡總統喊台商回流　台商：盼增移工、解決五缺

2019-02-11 17:12經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

總統蔡英文今(11)日出席「2019大陸台商春節聯誼活動」，喊出「台商製造變成台灣製造」，希望台商把生產基地移回台灣。不過，台商坦言受美中貿易戰影響，雖考慮回台，但勞動力與五缺問題仍是考量點，希望政府再開放更高比例的移工，並降低土地取得門檻。

台商貿易戰

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