美國20大最有前景的零售解決方案供應商 建碁獲選

2019-02-11 16:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



建碁今天表示，該公司美國分公司（AOPEN America）成功推展其專為全球型品牌企業所設計的優化零售解決方案，獲選為美國CIO Review雜誌2019年「20大最有前景零售解決方案供應商（20 Most Promising Retail Solution Providers - 2019）」。CIO Review雜誌每年度都會嚴選數家具有未來發展性的零售解決方案供應商，在介紹入選者的營運方向、成就及影響力之時，也就產業發展趨勢和業界首席資訊長的觀點，報導他們遴選這些前景公司的看法。

關於新科技對於智慧零售發展的幫助，CIO Review雜誌表示：「零售產業正經歷由AI、IoT、高等分析、大數據及區塊鏈所帶動的重大轉型。雲端軟體及現代科技的出現，讓步調快速的零售產業重新找到供應鏈的效率與生產力潛能。」

報導中詳述建碁獨特的見解及其商用Chrome 產品線，如何與現在數據驅動的零售文化來產生共鳴。其中一個案例是，建碁與系統集成商一同合作，為全美最大的零售及娛樂商城Mall of America所建置的互動導覽系統。此系統以建碁的商用級Chrome平台設計，成功地為Mall of America 來提供給消費者的客製化便利服務。

此外，建碁公司之關係企業meldCX也榮獲APAC CIO Outlook雜誌遴選為 2018年「50大新創企業」，其中「客戶推薦」為meldCX入選的重要依據。meldCX的主要產品是專以整合建碁平台而設計的中介軟體服務，讓客戶能自行設計並操作數位看板、自助服務站（self-service kiosks）及銷售點終端（POS）等各式產業生財的應用工具，讓各行各業可以更容易的進行數位轉型。