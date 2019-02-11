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Ifo：Q1全球經濟氣候指標 探近七年低點

2019-02-11 16:46經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

德國Ifo經濟研究院今（11）日發布第1季全球經濟氣候指標持續下跌，從上季-2.2點續挫至-13.1點，指標值創近七年來新低。主要係因受訪專家對經濟現況及未來六個月經濟預期評價均較上季大幅下跌。

Ifo指出，指標值連續4季下滑，顯示全球經濟成長日益疲弱。其中，對未來六個月後經濟預期為-27.7點，較上季續降12點，受到預期消費、投資及全球貿易成長疲軟所致。

主要區域方面，先進經濟體之經濟氣候指標轉呈負向趨勢，較上季大幅減少23.9點，其中對經濟現況之評價為正值，雖也續減，但仍呈正向趨勢。至於對六個月後的經濟預期則減幅擴大，續呈負值。其中對美國、歐盟地區的經濟現況及六個月後預期之評價均大幅下滑；新興市場與開發中經濟體之經濟氣候指標大致維持不變。

台灣方面，受訪專家對整體經濟、資本支出及民間消費續呈「壞」，預期六個月後之看法亦均為「轉壞」。

對此國發會表示，近期World Bank、IMF、IHS Markit等國際機構均調降全球經濟成長率預測，且因全球貿易摩擦持續等不利因素，未來經濟下行風險加劇。為降低外在不利因素對國內經濟的影響，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，協助台商返台投資，並提出強化內需策略規劃，包括加速都市更新、節能家電補助、促進國內旅遊等，穩定國內經濟成長動能。

台商國發會新興市場

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