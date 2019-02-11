政府投資挺新創 國發天使精進再出發

2019-02-11 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發基金今（11）日舉行「創業天使投資」方案精進說明會，並邀請多家被投資的新創業者分享交流，國發會主委陳美伶表示，推出方案目的是國發基金投入早期資金，打造天使投資及創業環境，現在方案已有相當成果，但仍有進步空間。

國發基金辦理「行政院國家發展基金創業天使投資方案」，建立新創事業投資機制，方案執行至今9個月已審議16家新創事業，並通過11家，國發基金通過投資金額約新台幣9,817萬元，民間天使投資人搭配投資約新台幣 8,902 萬元， 合計約為新台幣1億8,722萬元。

國發基金為了擴大資金資源使用效益，並吸引更多新創事業勇於提出投資申請，大幅降低申請門檻、釋出利多投資條件。修正方案包括個案投資金額從1,000萬元提高至2,000萬元，申請適用對象也免除了搭配天使投資人的必要條件。

另外，簡化小額投資流程，經核定的天使投資人申請投資金額300萬元以下且投資金額不低於國發基金，國發基金得逕行投資；國發基金退場年限也廢除7年的限制，經審議會同意得延長。

國發會主委陳美伶強調，這段期間國發基金化被動為主動，積極開方優秀的投資案源，也與國內眾多天使投資人保持緊密互動，並滾動式檢討修正執行過程中的問題。

陳美伶表示，這次方案的修正是依據各界的回饋所做的調整，讓天使投資更具吸引力，更符合投資人與新創事業的期待。