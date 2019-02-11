竹科水情吃緊 經部：啟動支援3月底前供水無虞

2019-02-11 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



竹科主要供水水庫10日蓄水量都不到5成，水情吃緊。經濟部長沈榮津今天說，將會從桃園、苗栗做整體調控，支援竹科水情，預估3月底前供水無虞，後續供水狀況要看降雨量。

新竹寶山水庫、寶二水庫及苗栗永和山水庫等主要竹科供水水庫，昨日蓄水量都不到5成，寶二水庫蓄水量甚至更降到37.7%的低點，牽動友達、群創、台積電等用水大戶。沈榮津今天出席經濟部新春團拜時受訪表示，3月底前供水無虞。

至於各界關注的缺電問題，沈榮津說，規劃短、中、長期電力供電狀況，今年備轉容量率及備用容量率分別可達10％、15％，會跟工商企業界傳達穩定供電的信心。

沈榮津再提核能議題，他說，鑑於核廢料沒有去處、地方政府反彈等，使用核能恐有困難；核一、二廠因新北市政府不發執照，而無法使用乾式貯存設施，核三廠也遭所在地的屏東縣府反彈。

重啟核四方面，沈榮津強調，核四最重要就是技術問題，因為這些都是20年前規劃設計的東西，主責GEH團隊已經解散，20年前的儀控系統也需要重新跟原廠談判，再開始做設計、生產、製造等，還要走行政流程，2025年前運轉有困難。

沈榮津指出，整體能源配比燃氣機組仍維持50%、綠能20%占比可達標，不過其他燃煤機組不確定，牽涉生媒減量、環保加嚴、甚至地方政府要求提前除役等，因燃煤配比會有微小變化。