修法訂罷工預告期？勞長：恐不利勞工行使罷工權

2019-02-11 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



華航與機師工會於罷工後的首次協商破局，勞資雙方今天下午將進行第二次協商。勞動部長許銘春今天表示，罷工是勞工最不得已的抉擇，飛航安全仍是最重要的考量，呼籲華航傾聽工會心聲。對於外界討論是否應明訂罷工預告期，她強調，恐不利勞工行使罷工權，處理須慎重。

勞動部今上午舉行新春團拜，許銘春會前受訪表示，自從得知工會將啟動罷工，勞動部就不斷與交通部、機師工會及桃園市政府聯繫，協助雙方坐下來協商。最後工會仍決定在大年初四啟動罷工，勞動部也啟動應變小組，並由她親自主持應變會議，另也派政次劉士豪、勞動關係司長王厚偉出席交通部的緊急應變小組，協助勞資雙方化解歧見。

對於機師罷工主張改善疲勞航班，勞動部是否支持罷工？許銘春說，罷工是勞工最不得已的手段，會走到這一步一定是非常困難，而且是最不得已的抉擇。她認為，就疲勞航班的議題，飛航安全仍是最重要的考量，工會有這樣的訴求，一定有其困難所在，例如已危及到機師的身心狀況等。她強調，航班乘載數百名的乘客，茲事體大，唯有安全才是公司的永續經營之本。

許銘春說，希望大家就此議題好好坐下來談，找出問題的癥結點，是不是誠如工會所主張。她說，畢竟機師在飛航安全上扮演最主要的角色，必須傾聽他們的聲音，若真的因疲勞駕駛而影響身心狀況，就必須正視這個問題。

至於立法院擬將訂定罷工預告期列為新會期的優先法案，許銘春也表示，過去曾對此多次研商，但都沒有共識，主因在於恐不利勞工行使罷工權。

許銘春指出，我們國家法令對罷工的限制較為嚴格，勞工要走到罷工階段必須要經過許多繁瑣的程序，到最後是不是還要訂定一個罷工預告期備受討論，當初多數看法都認為，設定預告期恐對罷工權設下更多障礙，因此遲未有定論。勞動部仍會持續蒐集各界意見再來研議，她也強調，處理此議題還是要慎重。