親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

說一句「過得比你們這些人好」 計程車司機遭開4槍命危

離譜！蘭嶼護理師搭黑鷹墜機 銓敘部拒發撫卹金

竹科水情拉警報！ 經長：到3月應沒有問題

2019-02-11 12:02經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部長沈榮津
經濟部長沈榮津
分享
台灣地區進入枯水期，竹科水情也拉警報。對此，經濟部長沈榮津今（11）日表示，目前已規劃從桃園和苗栗做整體調控，以支援竹科水情，目前評估竹科水情到3月應沒有問題。

水利署表示，台灣地區進入枯水期，各區域重要供水水庫水位逐漸下降，水利署嚴密監控水情並持續區域供水調度，目前民生及產業維持穩定供水，農業一期稻作如期供灌。

根據水利署統計，自去年11月枯水期以來，北部石門水庫、寶二水庫、中部鯉魚潭水庫及南部曾文水庫蓄水量逐漸下降，目前石門水庫有效蓄水量約1.3億噸（蓄水率64%）、寶山-寶山第二水庫約1,400噸（蓄水率39%）、鯉魚潭水庫約5,200噸（蓄水率46%）、曾文-烏山頭水庫約3億噸（蓄水率51%）。

水利署指出，雖然冬季降雨偏少，但自去年豐水期，各水庫即以維持高水位操作為原則，包括石門、寶山、寶山第二、永和山、鯉魚潭、蘭潭、仁義潭、曾文、烏山頭及南化水庫於進入枯水期前均達滿庫狀態；並視各地水情條件，採取水庫出水總量管制、區域供水調度及農業加強灌溉等措施。

針對外界關心的新竹地區水情，水利署則已由桃園石門水庫及苗栗永和山水庫最大量支援新竹地區每日14萬噸用水，佔新竹地區每日用水總量54萬噸約四分之一。

此外，由於中央氣象局預估春雨正常機率大，因應氣候變遷降雨不確定性，水利署也將於2月15日邀集中央氣象局、自來水公司、各水庫管理單位、農委會及農田水利會等相關單位，召開水情會議檢討各地區水情及因應措施。

水利署表示，將於天候條件許可，適時進行人工增雨，同時預為研擬各項可能情境，提前採取相關因應作為，以延長水庫穩定供水期程。

石門水庫水利署

相關新聞

台電有信心 今年下半年備轉可達10%

2019-02-11 13:05

傳張花冠將接台酒董座 張：沒有這回事！

2019-02-11 12:54

竹科水情吃緊 經部：啟動支援3月底前供水無虞

2019-02-11 12:54

台酒代總經理張黎明猝逝 副總經理黃及時接任

2019-02-11 12:30

沈榮津12日將會工商界代表 強調供電無虞

2019-02-11 11:58

水庫蓄水吃緊 竹科供水拉警報

2019-02-11 11:14

台酒代總經理張黎明猝逝 接任內部拔擢機會大

2019-02-11 10:41

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 10:03

離岸風電圖利外商？ 歐洲業者有話要說

2019-02-11 09:49

市場變數多 聚焦美中談判

2019-02-11 01:09

財經觀點／網攻頻傳 企業要主動參與風險管理

2019-02-11 01:04

名家觀點／人行放水 中國經濟行不行？

2019-02-11 00:08

本周指標／大陸經濟成長恐趨緩

2019-02-10 23:40

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 12:16

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04
看更多

熱門文章

這兩名女機師 發動台灣史上首場機師革命

2019-02-10 18:29

華航跟機師對幹不手軟的原因…學者這樣說

2019-02-11 04:21

直播／華航罷工地勤變砲灰 200人串聯下午3時交部抗議

2019-02-10 14:18

影／百名華航員工反罷工挺交通部 工會理事長嘆悲哀

2019-02-10 16:46

抗議罷工 華航員工與工會隔空互嗆「無恥、滾出華航」

2019-02-10 16:36

華航勞資爭議為何僵持不下？這篇詳細告訴你

2019-02-10 16:07

華航機師罷工 苦苓：你們，太沒良心了

2019-02-10 19:16

長榮機長坐上華航勞資談判桌 交通部也覺得怪

2019-02-10 22:10

空服員霸凌不配合罷工的華航機師？工會：應無此事

2019-02-11 10:38

經濟解析／機師贏了頭局 該見好就收

2019-02-10 19:31

機師罷工 羅文嘉揭美韓規定均優於華航

2019-02-11 09:20

華航補償方案確定！散客最多可領250美金 申請Q&A看這

2019-02-11 11:15

綠委開第一槍 點名華航董座何煖軒該下台

2019-02-11 00:24

華航罷工機師突破600人 勞資11日2度協商

2019-02-11 00:19

華航罷工延燒 電子業跳腳

2019-02-10 23:23

空店稅沒用？ 專家：只有這招才能讓東區房東覺醒

2019-02-11 10:08

華航員工社群網路貼文 呼籲機師工會不要再胡鬧

2019-02-10 15:19

平均飛時62.6小時？ 資深機長：月工時直逼200小時

2019-02-11 00:05

華航機師月工時62.6小時「比競爭對手都寬鬆」

2019-02-10 14:56

地勤讚華航最好幸福企業 籲罷工機師摸良心

2019-02-10 18:57

人物側寫／何煖軒作風強硬 對上使命必達

2019-02-11 00:30

影／長榮機師卻出席談判 李信燕：我也是理事長 不衝突

2019-02-10 18:51

全聯被動式併購 做大做強

2019-02-11 01:13

華航員工痛斥：桃園機師工會綁架社會

2019-02-10 15:22

小孩壓歲錢怎麼用？ 理財專家教你這一招

2019-02-11 05:58

華航員工內鬨？地勤擬到交通部抗議機師罷工

2019-02-10 14:14

何煖軒挨轟 費鴻泰：現在下台也難辭其咎

2019-02-10 19:52

影／反對機師罷工！華航地勤集結抗議 遭企業工會回嗆

2019-02-10 18:37

竹科水情吃緊 半導體、光電大廠警戒

2019-02-10 23:19

機師罷工 王國材：華航對交通部的建議有許多「堅持」

2019-02-11 09:14

顧立雄出招 將約談金控家族

2019-02-11 00:04

疲勞航班難解 工會不接受交通部折衷方案

2019-02-10 18:41

疲勞航班認定歧見 工會公布去年會議紀錄

2019-02-10 20:30

不能只比利率還要選天期 五家美元定存1年期利率逾3.2%

2019-02-10 20:19

打臉交通部 華航：旅客因罷工損失採個案認定補償

2019-02-10 19:49

影／華航地勤與支持機師員工 交通部前對罵

2019-02-10 17:14

房地繼承登記 留意四稅事

2019-02-10 22:56

遠東巨城購物中心春節連假 業績開紅盤

2019-02-10 21:40

雙北高CP值路段在哪 房仲告訴你

2019-02-11 05:49

台幣兌美元 恐狹幅盤整

2019-02-11 05:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top