竹科水情拉警報！ 經長：到3月應沒有問題

2019-02-11 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部長沈榮津 分享 facebook 台灣地區進入枯水期，竹科水情也拉警報。對此，經濟部長沈榮津今（11）日表示，目前已規劃從桃園和苗栗做整體調控，以支援竹科水情，目前評估竹科水情到3月應沒有問題。

水利署表示，台灣地區進入枯水期，各區域重要供水水庫水位逐漸下降，水利署嚴密監控水情並持續區域供水調度，目前民生及產業維持穩定供水，農業一期稻作如期供灌。

根據水利署統計，自去年11月枯水期以來，北部石門水庫、寶二水庫、中部鯉魚潭水庫及南部曾文水庫蓄水量逐漸下降，目前石門水庫有效蓄水量約1.3億噸（蓄水率64%）、寶山-寶山第二水庫約1,400噸（蓄水率39%）、鯉魚潭水庫約5,200噸（蓄水率46%）、曾文-烏山頭水庫約3億噸（蓄水率51%）。

水利署指出，雖然冬季降雨偏少，但自去年豐水期，各水庫即以維持高水位操作為原則，包括石門、寶山、寶山第二、永和山、鯉魚潭、蘭潭、仁義潭、曾文、烏山頭及南化水庫於進入枯水期前均達滿庫狀態；並視各地水情條件，採取水庫出水總量管制、區域供水調度及農業加強灌溉等措施。

針對外界關心的新竹地區水情，水利署則已由桃園石門水庫及苗栗永和山水庫最大量支援新竹地區每日14萬噸用水，佔新竹地區每日用水總量54萬噸約四分之一。

此外，由於中央氣象局預估春雨正常機率大，因應氣候變遷降雨不確定性，水利署也將於2月15日邀集中央氣象局、自來水公司、各水庫管理單位、農委會及農田水利會等相關單位，召開水情會議檢討各地區水情及因應措施。

水利署表示，將於天候條件許可，適時進行人工增雨，同時預為研擬各項可能情境，提前採取相關因應作為，以延長水庫穩定供水期程。