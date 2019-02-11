影／餐飲創業壽命短 餐廳醫生幫續命

2019-02-11 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱惠恩 ╱即時報導



台灣人創業項目中，餐飲類一直是熱門選項，不過創業壽命平均僅3.4到3.7年，餐飲看似門檻低，水卻很深。有些老闆會找上俗稱餐廳醫生」的「品牌顧問師」，從品牌定位、設計到行銷全包辦，讓品牌走得長長久久。