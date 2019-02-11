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台酒總經理除夕猝逝 工會籲政府從內部拔擢人才

2019-02-11 10:50經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台灣菸酒公司代理總經理張黎明，2月5日因心肌梗塞猝逝，財政部表示，將在與行政院討論後，立即指派繼任人選。目前台酒有兩位副總，分別為曾煥昌與黃及時，都是可能人選，若從年資考量，由黃及時接任機率較高。

張黎明除夕夜心肌梗塞，經急救無效於2月5日猝逝，台酒公司表示將從旁協助處理後事。台酒工會聯合會今天也發布新聞表達全體員工深感悲傷，為穩定高階人事，工會聯合會建議行政院及財政部 ，應以專才專用並拔擢內部人才為優先，讓公司內部業務順利推展。

台酒值此關鍵時刻，工會聯合會強烈要求政府委派董事長時，能考量菸酒的專業經營能力，而不是以政治酬庸處理！而總經理一職更應由菸酒公司內部現任者拔擢之，以期經營決策能無縫接軌，讓菸酒公司能永續經營，使勞資更加和諧。

張黎明1955年次，台灣大學農業化學系畢業，歷任烏日啤酒廠廠長、林口印刷廠廠長、竹南啤酒廠廠長啤酒事業部協理等職。

台酒前董事長吳容輝去年九合一選舉過後，受邀返鄉擔任嘉義縣副縣長，總經理曾俊凱也辭任總經理職務，兩個職務遺缺分別由財政部國產署署長曾國基、張黎明暫代，代理期間三個月；原本張黎明將在明年將屆滿65歲退休。

黎明台酒財政部

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