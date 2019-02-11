財經觀點／網攻頻傳 企業要主動參與風險管理

2019-02-11 01:04 聯合報 安永管理諮詢公司執行副總張騰龍



安永管理諮詢公司執行副總張騰龍。圖／安永提供 分享 facebook

安永與國際金融協會近期發布「第九屆全球銀行風險管理調查」指出，金融服務業正加速數位轉型，並特別強調風險管理在銀行數位轉型時的必要性，八成七認為風險管理是促進企業成長的最重要角色，呼籲企業內部的風險管理機制，應從預防轉為主動參與轉型。

調查顯示，受訪董事會成員認為未來一年重要風險依序是網路安全、法令遵循與風險。無獨有偶，受訪的風控長表示，未來一年同樣關注於網路安全風險的比率也超過八成。網路安全躍升為企業高階經理人的首要議題，近年的調查已經顯示出此趨勢。

超過八成受訪者擔憂因為網路攻擊事件，影響自身企業快速復原的能力。受訪銀行重視復原能力的議題，包括整體網路風險、銀行內資訊科技的長時間斷電以及重要第三方夥伴發生斷電。日前國內也發生銀行業及高科技業者遭駭客入侵影響營運，資安防護措施不可不慎。

當科技發展改變過去金融市場經營模式，管理機制也應該調整，以適應未來數位商業環境。風險管理過去是擔任企業內把關者的角色，但現今應逐漸提高其主動性，留意新興科技或風險，並從企業在策略規畫初期就評估風險，化被動為主動積極的功能，這樣的概念未來也將愈來愈興盛。

金融服務業面對轉型，當前風險管理機制將不敷使用，儘管以往風險管理保護產業與經營權角色仍重要，然在數位轉型過程，風險管理更是企業經營的堅實基礎，才能引領企業適應快速改變的風險環境。

現今銀行的風險管理單位較易採取消極態度面對科技轉變，調查也顯示多數企業僅適度地將風險管理納入科技或數位計畫。企業維繫業績成長及營運支出的挑戰日漸加重，不僅受大環境影響，能否有效應用新科技也很重要。風險管理的功能不僅限於降低企業經營風險，更重要的是，如何在企業成長與轉型的過程中，讓收益持續成長。