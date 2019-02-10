女力打破職場潛規則 學者：職業區隔歧視 迫切需被改善

2019-02-10 19:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



隨著女性不斷提升專業度，加上性別平權法規的進步，1111人力銀行發現就業市場上近年來有愈來愈明顯的職業翻轉現象，職場中各領域不乏出現顛覆刻板印象的優秀工作者，如：女性水電工、女性工程師、女警察、女保全，搶進職場挑戰高薪。台大國發所教授辛炳隆則表示，職場男女平權的推動，同工同酬已是最基本的要求，「職業區隔」的歧視才是最迫切需要被改善的。

辛炳隆指出，除了女性教育程度普遍愈來愈高外，冒險心、行動力，以及單親的經濟壓力…等因素，都是推升現代女性勇於挑戰新工作領域的助力。

辛炳隆表示，過去長期以來，女性工作者最多從事20K、30K的服務業工作，但現代女性，特別是年輕女孩，不僅更有能力，也更勇敢爭取自己在職場上的表現。

儘管男女就業人數、薪資待遇，近年來都有往愈來愈公平的方向趨近。但，辛炳隆提醒，「職業區隔」的歧視也應被打破，沒有什麼工作一定非得只有男性才能做，雇主更不可以自我設限，認為管理職一定只能拔擢男性。

1111人力銀行副總經理何啟聖也指出，每個工作在職場上都有各自的價值，任何一個職業刻意排除特定性別都是不對的，但事實上，許多非兩性身體才能負荷的職位，卻存在只限定男性才可以應徵的潛規則。

何啟聖特別點名科技業，「男理工，女人文」的性別刻板印象，造就科技業通常被認為是男性的領域，科技業重男輕女，男女同工不同酬現象依舊存在，女性在職場上一直受到不平等的對待，女性很難接觸到管理、決策面的工作。