職場新女力來勢洶洶 台電女搶修員工作像在演武俠小說

2019-02-10 19:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



隨著年終獎金入袋，不少上班族已蠢蠢欲動，不僅年後轉職潮將湧現外，其實近年來「女力」翻轉職場的新力量更是來勢洶洶。

長相甜美，年僅83年次的郭庭均被稱之為「台電學姐」，近來因搶眼的外型而爆紅，現在的她從事配電線路維護，而除了郭庭均外，台電第一位女性搶修員林昭伶至今也依舊在台電服務，並沒有陣亡，一做就是14年，她笑稱抱過的電桿絕對上萬根，而她印象最深刻的救災，是多年前蘇迪勒颱風那天挺進災區，正是她的生日。

郭庭均是台電高雄區營業處的員工，讓不少網友暴動直喊「偶爾停電也不錯」，原在私人企業擔任電腦繪圖工作的郭庭均表示，決定報考台電主要是受到任職台電的父親鼓勵。

林昭伶在進入台電前，曾做過健身房教練、DJ和燈光師，目前在台北服務，也是台電中極少數的女性搶修員，2016年時她更因為強颱莫蘭蒂，成為台電史上第一位前進金門的女線路員。

林昭伶笑說，「上天下地」、「翻山越嶺」、「跨水渡湖」，這可不是武俠小說裡的形容詞，在她的現實生活工作中，鐵錚錚是有的。

台電表示，搶修員招募計畫今年將持續進行，期待愈來愈多女性能夠投入，目前3379名配電搶修人員中，有99位是女性，另外，還有1014名的供電搶修人員，其中也有14名是女性。另在電機及機械設備修護部分，亦有約20餘名女性員工。

台電表示，今年仍將對外招考僱用人員，而台電的搶修人員都是藉由僱用人員甄試進用的，2018年分別在5月和12月共有二次的招考計畫，是比較特別的，而這二次招考，在輸電線路維護、變電設備維護、配電線路維護的搶修人員招考人數開缺名額都有近500名。

除了台電女搶修員被視為「女中豪傑」外，被稱之為「蜘蛛人」的Amy則是從護理師轉為從事清潔大樓外觀、玻璃門窗、水電檢修、補修外牆、換高空燈具、懸掛遮雨設備，而這一做也是二年多，還被老闆直誇「女孩子就是夠細心」。

如今Amy已成功轉職二年，從過去護理師約4萬元的薪水，到現在每個月收入可以達到10萬元左右，翻倍成長。

「酷工作」，可不是只有年輕女性才勇敢嘗試。現年42歲，身形嬌弱的淇淇，則是一名不折不扣的營造業工程師，頂著大熱天，在工地出入穿梭，常常是案場中的唯一嬌點，而她則是跨領域轉職由商轉工。