經濟部搞自媒體 幫民眾翻譯新聞稿

2019-02-09 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



Facebook、Instagram等社群媒體當道，政府機關與民眾溝通管道多元，近期又盛行「首長直播主」，基層公務員們也要時刻做中學，攸關能源等民生議題的經濟部、台電公司就分別以「穩中求進」、「創新」的理念，透過社群媒體、自媒體強化與民眾溝通。

經濟部早在4年前便成立新媒體小組，最初僅有3位公務員，後透過與資策會的合作計畫，借調人員來協助，直至今日已成為8人團隊，不過新媒體小組坦言，在人人隨時上網的年代，當然希望有更多的人力。

經濟部新媒體小組有3大對外溝通載具，包含Facebook、LINE@以及經新聞自媒體，社群媒體經營訴求快速讓民眾了解政策，並且可藉此蒐集社會輿情，經新聞自媒體則是「轉化」艱澀難懂的新聞稿，讓所有人都看得懂經濟部轄下業務訊息。

台電也是在約4年前推動Facebook粉絲頁，編制大約也是8人，不過一開始是為公司內部活動所成立，直到兩年多前才正式更名為電力粉絲頁，透過可愛的漫畫，教導大家電力小知識等有趣議題。

台電說，先前還有一位媽媽留言，因為台電的電力小知識，讓孩子覺得「媽媽什麼都懂」，相當有成就感，也不斷有網友反應，電力小知識不僅實用，呈現的方式也很有趣。