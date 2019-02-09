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陸商務部：新一輪中美經貿磋商14日北京登場

2019-02-09 19:50聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸商務部晚間表示，國務院副總理劉鶴將於14日至15日在北京，與美國貿易代表萊賴海哲、財政部長米努勤舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

商務部表示，雙方將在不久前華盛頓磋商基礎上，就共同關注問題進一步深入討論。美方工作團隊將於2月11日提前抵達北京。

北京華盛頓
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