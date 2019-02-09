網傳油價將飆漲？中油呼籲以官網正式公布為準

2019-02-09 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



針對國內有民間網站或手機軟體自行預估油價，惟預估油價與台灣中油公司最終公布價格時有相當差距情事，台灣中油今天表示，民眾自行計算的油價漲跌基礎恐未見精準，建議消費大眾以台灣中油官網每週日中午12時所公布的價格為據，以免損及權益。

中油表示，考量春節係國人重要假期暨為配合政府春節期間穩定物價政策，中油於春節前一週(1月28日)及當週(2月4日)，連續二週依「調降不調漲」原則調整國內汽、柴油價，下周（11日）凌晨零時起恢復油價調整機制。

中油表示，本週國際原油受美國制裁委內瑞拉、美國製造業數據不佳等因素影響，導致油價漲跌波動，本週調價指標7D3B仍較前週為高，依油價機制計算，下週國內油價有調漲空間，惟仍需考量亞鄰最低價的原則。

在中油尚未正式公布下週油價前，近日已有民間網站搶先估算下週油價調降金額將達10元以上，隨後又預估下週將調漲，兩者調價價差在10元以上。

中油表示，下周油價雖尚未正式公布，確切價格目前還在核算中，但上述民間自行預估價格與台灣中油目前所估價格仍有差距，呼籲消費大眾以台灣中油每週日中午12時所公布的價格為準，以免因引用錯誤訊息損及自身權益。