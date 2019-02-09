親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中油招考舞弊93分重考變26分 遭解僱提告敗訴

「被捕活該」 中國籍女子潑警豆花引公憤

網傳油價將飆漲？中油呼籲以官網正式公布為準

2019-02-09 18:26聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

針對國內有民間網站或手機軟體自行預估油價，惟預估油價與台灣中油公司最終公布價格時有相當差距情事，台灣中油今天表示，民眾自行計算的油價漲跌基礎恐未見精準，建議消費大眾以台灣中油官網每週日中午12時所公布的價格為據，以免損及權益。

中油表示，考量春節係國人重要假期暨為配合政府春節期間穩定物價政策，中油於春節前一週(1月28日)及當週(2月4日)，連續二週依「調降不調漲」原則調整國內汽、柴油價，下周（11日）凌晨零時起恢復油價調整機制。

中油表示，本週國際原油受美國制裁委內瑞拉、美國製造業數據不佳等因素影響，導致油價漲跌波動，本週調價指標7D3B仍較前週為高，依油價機制計算，下週國內油價有調漲空間，惟仍需考量亞鄰最低價的原則。

在中油尚未正式公布下週油價前，近日已有民間網站搶先估算下週油價調降金額將達10元以上，隨後又預估下週將調漲，兩者調價價差在10元以上。

中油表示，下周油價雖尚未正式公布，確切價格目前還在核算中，但上述民間自行預估價格與台灣中油目前所估價格仍有差距，呼籲消費大眾以台灣中油每週日中午12時所公布的價格為準，以免因引用錯誤訊息損及自身權益。

油價中油公司春節
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

新春不打烊報喜 遠雄張麗蓉：買氣衝、建案拚完銷

2019-02-08 13:11

影／網路開店vs.實體開店 創業怎麼選？

2019-02-07 12:15

離島開發貸款乏人問津 12年來僅核貸1案

2019-02-06 03:13

投資中小企 政院國發基金「虧很大」

2019-02-06 03:13

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

聘雇移工「出借」給親友 借用者最高可罰75萬元

2019-02-04 10:00

財經觀點／晴天備傘 為景氣轉折做好準備

2019-02-03 00:38

轉職教戰…月薪不到4萬 不得「面議」

2019-02-02 23:59

搭特色產業 就博會各地開花

2019-02-02 23:45

黃金亮點／豬年金價有轉機

2019-02-02 13:19

勞保基金單月虧千億？真相是這樣

2019-02-02 12:38

產業及家庭類外勞 2月起皆透過網路申辦

2019-02-02 12:35

華映聲請緊急處分 獲准

2019-02-02 00:22

誠美材董座之爭加劇 法院：葉美麗不得行使職務

2019-02-02 00:22

英業達旗下 英穩達傳裁百人

2019-02-02 00:22

新會期拚產創加碼 經長：準備好迎接景氣復甦

2019-02-01 19:47

上半年景氣乍暖還寒 1月PMI連3月緊縮

2019-02-01 13:45

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

雙11買到荷包空 年前消費力道轉弱

2019-02-01 12:38

美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 12:16

商業服務業景氣5月復甦可期 就業部門將現轉機

2019-02-01 12:07

商業服務業景氣預測 商研院：5、6月可望看到回升訊號

2019-02-01 11:32

未到谷底反彈！財經學者「16字」形容2019景氣發展態勢

2019-02-01 11:30

英穩達裁員百人？桃市府：非大量解雇、協助員工訴訟

2019-02-01 11:18

谷底反彈？年前拉貨？1月PMI回升至47.9％

2019-02-01 11:09

無薪假人數825人 較上期略增158人

2019-02-01 11:03

1月PMI跌深反彈 仍連三個月呈現緊縮

2019-02-01 10:48

顏炳立：今年房市殺戮市場 讓我們看房去

2019-02-01 09:35

王品、夏慕尼、莆田今起調漲 最高漲5.83%

2019-02-01 09:09

2月1日重要財經行事曆／狗年匯市封關

2019-02-01 08:18

十年大限緩衝 國保補繳延到3月底

2019-02-01 00:38

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04

名家觀點／抓住引資回台的機會

2019-01-31 01:47

環保署長張子敬：環評效率 三招提速

2019-01-30 01:35

環保署長談修環評法…不能變拼裝車

2019-01-30 01:33

環保署長基層出身 施政接地氣

2019-01-30 01:33

名家觀點／恢復實質薪資成長的途徑

2019-01-30 01:08

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:42

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:36
看更多

熱門文章

長榮能華航不能？鄭文燦：若聽我的就不會有這次罷工

2019-02-09 11:27

到機場慰勞地勤 華航企業工會：何煖軒上任後第一次來

2019-02-08 18:37

三成機師不飛了！ 華航如何維持九成運能？

2019-02-09 14:22

華航機師罷工持續 明21航班延遲、取消

2019-02-08 20:25

華航機師6小時前預告罷工太短？ 學者：突襲是重要功能

2019-02-09 09:46

教團批： 民進黨鬥爭機師手段 和鬥爭教師如出一轍

2019-02-08 22:13

華航癱瘓難關將至 已380名機師響應罷工

2019-02-09 10:25

華航罷工今協商 交通部政次：不能協商完公司就垮了

2019-02-09 11:35

何煖軒只聽鄭文燦的？鄭文燦發聲明否認

2019-02-08 21:36

觀察站╱勞資諜對諜 「人在囧途」情何以堪

2019-02-08 22:56

華航機師罷工 「成新潮流與正國會鬥爭戰場」

2019-02-09 10:03

官方管不動華航？學者怒：大過年不想講髒話

2019-02-09 11:29

資方主戰派聲浪高漲 外界質疑官方管不動華航

2019-02-08 23:25

邱顯智批華航：不斷打官司追殺員工

2019-02-08 22:19

歐盟、日本機師最多飛13小時 醫師：難道不在意飛安？

2019-02-09 12:07

華航罷工班機取消 4女大生順利候補到日本機位

2019-02-09 08:05

影／華航機師罷工 何煖軒：華航機師飛行時數最優厚

2019-02-09 12:41

「全為爭權益」 港遊客：體諒華航機師罷工原因

2019-02-08 22:33

減稅兩大紅包發威 逾8成納稅義務人受惠

2019-02-09 08:57

機師罷工 華航飛機停滿滿

2019-02-08 19:18

交部緊急出面協調 勞資周六再談判

2019-02-08 22:16

華航罷工後…機組員對抗資方 還得忍受漫漫訴訟路

2019-02-09 13:41

華航罷工旅客滯留海外誰買單？觀光局點名旅行社

2019-02-09 09:15

影／華航正進行勞資協商 機師工會十大問題先釋疑

2019-02-09 15:43

北中南三旅行公會 聯合譴責華航突襲式罷工

2019-02-08 20:06

交長喊話：過激發言惡化勞資爭議

2019-02-08 22:50

華航機師罷工 藍委籲鄭文燦出面救援

2019-02-09 16:48

旅客遇罷工有挺有罵 地勤成受氣包

2019-02-08 22:32

華航機師罷工 林佳龍首度致電何煖軒

2019-02-09 14:42

旅行社因罷工損失 觀光局：可向華航求償

2019-02-09 07:33

華航機師罷工 一成運能停擺

2019-02-08 23:25

機師罷工持續 華航10日取消16個班次

2019-02-09 17:30

關鍵400在即 華航機師檢定證已募380張

2019-02-09 13:22

華航機師罷工 桃機副總經理：桃機衝擊很小

2019-02-09 10:17

王鴻薇指華航爆罷工是派系鬥爭 綠委：單純勞資爭議

2019-02-09 11:50

機師罷工林佳龍撇派系說：華航應為協商破局檢討

2019-02-09 13:39

華航今明26航班取消或延遲 旅行業者嘆自己最衰

2019-02-09 10:33

380華航機師加入罷工 交部：不能協商完公司就垮了

2019-02-09 13:28

林佳龍 暗批雙方不是

2019-02-08 23:23

華航機師罷工 首日13班次1800人受影響

2019-02-08 20:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top