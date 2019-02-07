初三開獎 大樂透、威力彩頭獎上看1.4億、3.3億元

2019-02-07 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



昨晚開獎的大樂透、雙贏彩、大福彩均未開出頭獎，台彩表示，今天大年初三晚上開獎的大樂透頭獎預估上看1.4億元、威力彩頭獎預估上看3.3億元；初五開獎的大福彩頭獎上看2.1億元，想成為百萬幸運兒或億萬富翁的民眾敬請把握機會。

此外，大樂透今年的春節大紅包加碼活動一共要送出360組100萬元，自2/1活動開跑起來，累計已送出182組，超過總獎項數的一半，尚餘178組待送出。台彩將持續加開9個獎號，對中其中任6個即對中百萬元的春節大紅包獎項。