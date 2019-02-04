機師喊春節罷工 華航：負責任運送旅客

2019-02-04 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ／台北報導



華航機師爭取改善工作權未果，醞釀在春節罷工。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

桃園市機師職業工會的華航機師擬在春節啟動罷工。昨日華航與工會先後開記者會互相指控，華航鉅細靡遺說明機師待遇福利，質疑罷工恐有違法疑慮；機師工會反擊資方不回應疲勞管理、國籍機師升訓等訴求。華航勞資爭議越演越烈，工會揚言隨時可罷工，華航承諾，會負責任盡可能將旅客安全送達目的地。

華航機師重啟罷工後，交通部要求華航溝通，但工會三日晚發布聲明，控訴華航玩弄兩面手法，無法與既無誠信又無誠意的華航董事長何煖軒會談。昨天在華航記者會後，機師工會提出禁止打壓工會等四訴求，要求由如交通部的更高層級出面，拒絕再跟華航進行單獨協商，交通部回應，希望由何煖軒先親自與工會討論，交通部也會視後續狀況處理。

緊急自美返台的何煖軒批評工會把罷工當提款機，華航昨天由總經理謝世謙率資深副總張揚親上火線開記者會。華航強調，去年工會提出的廿一項訴求，經桃園市政府勞動局協調，雙方去年八月卅日承諾協商期間一年內暫緩罷工，在此之後的五次會議中，已有五項達成共識，七項仍在協商，針對第十三個月全薪、飛時疲勞管理、勤務辛勞加給等三大議題都達成部分共識，如發放飛安獎金替代十三個月全薪，紅眼班機加強派遣等，為此公司每年預計增加一點二億支出，並無寸步不讓。

華航強調，自二○一五年以來至今，每年人事成本增加了五十億，機師工會一再對外宣傳罷工是為了飛安及過勞，但翻開會議紀錄及談判重心，幾乎都是調整福利及待遇，且去年承諾協商期間一年內暫緩罷工，卻突然發動爭議行為，已違反雙方協議及誠信協商，恐有違法疑慮。

謝世謙說，華航做為公共運輸業者，要對所有乘客負責，倘若真的在春節遇到罷工，雖然不敢保證能按照原本期程，但一定會盡可能將旅客送回。

但桃園市機師職業工會理事長李信燕反擊，先前工會提出廿多項的訴求，只有一項跟錢有關，就是要求十三個月全薪，偏偏華航只答應這項訴求，其他統統不答應，「真的是錢的問題？」工會常務理事陳蓓蓓說，去年協商的前一晚，八月廿日晚上跟華航董事長何煖軒見過面，何董第一時間立刻承諾給十三個月全薪，但第二天到協商會場就全數推翻。