聘雇移工「出借」給親友 借用者最高可罰75萬元

2019-02-04 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



農曆春節期間，部分民眾面臨家務整理或缺工問題，台中市政府勞工局提醒民眾應遵守法令規範，請勿指派外籍家庭看護工從事非法令許可的工作事項，如從事打掃、照顧孩童、協助店面或公司經營等，聘僱移工前須經合法申請，勿聘用他人申請的移工或來路不明的外國人，以免觸法受罰。

台中市勞工局長吳威志表示，雇主聘僱的外籍家庭看護工，只能從事照顧被看護人及被看護人相關的生活照料或清潔工作，依規不能從事打掃、照顧孩童、協助店面或公司經營等工作。

實務上常見雇主將自己聘僱的移工「出借」給親戚、朋友幫忙打掃房舍或趕工，若經查獲屬實，不論移工是否「自願」或於「閒暇時間」幫忙，都涉有違反就業服務法規定。

吳威志說，中央政府訂頒勞動法規，多屬強制性質，一經查獲依法可處雇主3至15萬元罰鍰，而「借用」移工的親戚朋友，也將面臨15至75萬元罰鍰，即使移工主動幫忙、學習專長，但雇主未反對或阻止外籍勞工從事許可外的工作內容將屬違法。