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年後轉職 台灣就業通鍍金工作看這裡

2019-02-02 12:36經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

想在年後轉出職場好運氣嗎？適逢年後求職旺季，為了讓民眾能贏得先機，勞動部勞動力發展署特別於台灣就業通網站建置年後轉職專頁，彙集各類民眾求職所需的資源，包括線上及實體就博會、網路問答活動、職業訓練課程等七大服務，有意在年後求職的民眾不要錯過。

農曆年後向來是轉職旺季，發展署除了在2月1日至3月6日期間同步舉辦線上就業博覽會及「職場大富翁」網路活動外，所屬各分署將於2月至6月間在各地共辦理5場「2019開薪就業，職來運轉」就業博覽會。

此外，台灣就業通將於2月24日規劃辦理職涯講座，邀請人資專家傳授年後轉職技巧！以及108年上半年產業人才投資方案課程、就業促進課程、企業參訪活動等，都有助於民眾提升自我技能及認識產業，上述相關訊息民眾可在年後轉職專頁查詢。

今年起有許多新的勞動法規上路，包括基本工資調漲、雇主徵才經常性薪資未達4萬元應揭示薪資範圍、雇主不可因星座或血型歧視求職者。

因此，發展署於108年開春第一波即舉辦「職場大富翁」網路活動，藉由問答小學堂來使民眾更了解新的勞動法規，在求職時確保自己的權益，只要完成Q&A問答遊戲，就有機會獲得Dyson吹風機、AirPods藍芽耳機、Canon PV-123相片印表機等多項精美好禮。

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