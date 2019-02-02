產業及家庭類外勞 2月起皆透過網路申辦

2019-02-02 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



為提供24小時不中斷的收送件服務，並節省雇主及僑外學生送件申請時間及費用，勞動部已修法明定自108年2月1日起，針對產業類及家庭類的雇主申請聘僱外勞及僑外學生申辦工作許可，原則上都必須透過網路線上申辦，但是如果有正當的理由，還是可以用紙本方式申請。

勞動部表示，自104年10月起分階段推動外勞聘僱許可及僑外學生工作許可得採取線上申辦，不僅可以24小時不受時間及區域限制辦理，節省親自送件或郵寄的時間與費用，又可以快速透過網路或電子郵件得知審查結果，廣受雇主及僑外學生好評。

配合線上申辦，勞動部積極推動跨機關資訊系統介接，目前已結合的機關及金融機構多達400多個，介接雇主申請外勞及僑外學生申請工作許可所需資料，雇主及僑外學生可免附多項文件，申請外勞及工作許可，線上即可搞定。

線上申辦聘僱外勞及僑外學生工作許可，自開辦以來已有93%的外勞申請案件及82%的僑外學生工作許可均已使用此方式，勞動部為進一步提昇使用率，並達成簡政便民的目標，因此配合法規修正採行全面線上申辦，但部分雇主或僑外學生如果有正當理由，例如雇主不會使用資訊設備，或因地震、颱風等天災、無預警之停電，或因線上申辦資訊設備維護等因素致無法提供線上申辦服務的情形，仍可例外用紙本方式申辦。