親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師啟罷工
勞動基金傳慘賠
新能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

漆黑寒夜苦讀！志願役正妹軍人 成功「轉職」海巡行政

影／點燈捐款搭科技 宮廟刷卡、電支攏ㄟ通

2019-02-01 22:03經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

不論是刷卡，還是行動支付，百年傳統宮廟紛紛跟上潮流，推出便利又多元支付，不過民眾累積已久的習慣，得花更多時間熟悉。

年貨大街零售業餐飲
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

上半年景氣乍暖還寒 1月PMI連3月緊縮

2019-02-01 13:45

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

雙11買到荷包空 年前消費力道轉弱

2019-02-01 12:38

美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 12:16

商業服務業景氣5月復甦可期 就業部門將現轉機

2019-02-01 12:07

商業服務業景氣預測 商研院：5、6月可望看到回升訊號

2019-02-01 11:32

未到谷底反彈！財經學者「16字」形容2019景氣發展態勢

2019-02-01 11:30

英穩達裁員百人？桃市府：非大量解雇、協助員工訴訟

2019-02-01 11:18

谷底反彈？年前拉貨？1月PMI回升至47.9％

2019-02-01 11:09

無薪假人數825人 較上期略增158人

2019-02-01 11:03

1月PMI跌深反彈 仍連三個月呈現緊縮

2019-02-01 10:48

顏炳立：今年房市殺戮市場 讓我們看房去

2019-02-01 09:35

王品、夏慕尼、莆田今起調漲 最高漲5.83%

2019-02-01 09:09

2月1日重要財經行事曆／狗年匯市封關

2019-02-01 08:18

名家觀點／善用大數據 聰明拚觀光

2019-02-01 00:46

十年大限緩衝 國保補繳延到3月底

2019-02-01 00:38

去年Q4經濟成長率 無法保二

2019-01-31 23:31

不怕今年景氣挑戰劇烈 林百里：廣達成AI全方位供應商

2019-01-31 18:12

精算報告指出：就算啟動年改 勞保仍在2028年破產

2019-01-31 17:14

勞保精算潛藏負債9.11兆 勞動部：中短期內不用擔心

2019-01-31 16:44

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04

名家觀點／抓住引資回台的機會

2019-01-31 01:47

環保署長張子敬：環評效率 三招提速

2019-01-30 01:35

環保署長談修環評法…不能變拼裝車

2019-01-30 01:33

環保署長基層出身 施政接地氣

2019-01-30 01:33

名家觀點／恢復實質薪資成長的途徑

2019-01-30 01:08

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:42

國家適當舉債其實不是那麼可怕

2019-01-25 12:50

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:36

去年經濟成長率2.6％ 上季增幅跌破2％

2019-01-31 23:41

去年第4季GDP跌破2％ 學者開解藥

2019-01-31 19:10
看更多

熱門文章

勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

2019-02-01 17:39

英業達旗下電池廠驚傳裁員百人 桃市府進行了解

2019-02-01 08:35

永福樓房東硬不降租 擁東區逾10店面每月收租千萬

2019-02-01 09:42

顏炳立：今年房市殺戮市場 讓我們看房去

2019-02-01 09:35

你沒看錯 是最美副董與德國梅嬸

2019-01-31 23:53

他怒東區房東太貪婪 租金從18萬漲到27萬

2019-02-01 15:55

不甩公投 經部拍板「核電不延役不重啟」 2021將缺電

2019-02-01 00:43

原想拒絕...林之晨想了兩天 提4個夢幻清單接下台灣大總經理

2019-02-01 01:02

動作要快！銀行換新鈔 今日最後一天

2019-02-01 09:55

中古屋回暖 量增價修

2019-02-01 01:21

六國銀犀利 去年賺逾200億

2019-02-01 02:58

慘！勞退新制去年虧423億元 勞工帳面少了這麼多

2019-02-01 12:13

年關前夕換新鈔 免排隊快速拿到新鈔小撇步看這裡

2019-02-01 15:58

王品、夏慕尼、莆田今起調漲 最高漲5.83%

2019-02-01 09:09

三類資金匯回 不課所得稅

2019-02-01 01:31

華航機師不排除春節罷工 關鍵原因在此

2019-02-01 18:27

清大教授：經部以「修法」為藉口拒核電延役

2019-02-01 05:57

世界砸72億 買格芯8吋廠

2019-01-31 23:12

郭台銘證實 鴻海威州案從大量生產轉為研發導向

2019-02-01 16:32

冷眼集／「以核養綠」公投過關卻未依結果施政 「民主萬歲」說說而已？

2019-02-01 00:20

中古屋 選後遞延買氣發酵

2019-02-01 01:21

高雄移轉棟數創新高 建商：中小宅賣到斷貨

2019-02-01 11:06

打造台灣版AI教科書 郭台銘：先印3萬本免費送學校

2019-02-01 15:50

力晶在陸布局順利 產能大增

2019-01-31 23:12

華映緊急處分獲准 獲90日喘息時間

2019-02-01 11:13

經部：核電不延役、不重啟

2019-02-01 00:29

政院：擁核者應勇敢說明 核廢料如何處理？

2019-02-01 20:04

毫無電信背景 台灣大總經理林之晨出線

2019-01-31 23:58

機師喊罷工！華航：違反約定、拒絕協商的是工會

2019-02-01 18:17

網銀大當機？ 彰銀澄清：過年交易量大 速度較慢

2019-02-01 16:57

蔡明忠奇招 林之晨任台灣大總座

2019-02-01 01:02

華映：聲請重整案遭法院駁回將抗告

2019-01-31 23:20

海外資金匯回解釋令 3大重點會計師告訴你

2019-01-31 23:53

英穩達裁員爭議 英業達：符合法規

2019-02-01 09:38

勞動基金1月賺1126億元 創歷史新高

2019-02-01 14:27

「打壓在前、毀約在後」機師工會全員決議通過重啟罷工

2019-02-01 17:37

櫃買公布新人事案 周惠美接任副總

2019-02-01 16:11

興達電廠停機減煤 台電：減少發電30億度

2019-02-01 20:43

鴻海承諾威州投資不變 未來18個月具體項目曝光

2019-01-31 23:20

AI技術領導廠商耐能智慧 手機應用將倍數成長

2019-01-31 22:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top