影／點燈捐款搭科技 宮廟刷卡、電支攏ㄟ通

2019-02-01 22:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



不論是刷卡，還是行動支付，百年傳統宮廟紛紛跟上潮流，推出便利又多元支付，不過民眾累積已久的習慣，得花更多時間熟悉。