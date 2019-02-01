未到谷底反彈！財經學者「16字」形容2019景氣發展態勢

2019-02-01 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



中經院今（1）日公布1月PMI指數，已連續三個月呈現緊縮，所幸已從2012年7月創編以來的最快緊縮速度44.8%，回升3.1個百分點至47.9%，中經院分析，PMI緊縮速度的減緩，主要受惠於新增訂單，而1月的NMI則是中斷連續二個月的擴張。

中經院院長陳思寬表示，整體來說，廠商對今年上半年的景氣仍保守看待，對於下半年則較為期待。中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫則進一步以16字形容今年的景氣發展態勢，分別是「乍暖還寒、霧裏看花、局勢混沌、前景未明」。

陳思寬表示，廠商也關心PMI緊縮速度的減緩，到底是谷底的反彈？還是農曆前年的拉貨力道？

根據中經院的分析，目前並未到谷底反彈的時候，主要是來自新增訂單和生產指數緊縮的減緩，而主要貢獻是來自電子暨光學產業，以及步入年前拉貨旺季的食品暨紡織業，已連續3個月回報新增訂單為擴張，指數達70.0%，較2018年12月攀升14.4個百分點。

同樣的，賴樹鑫也不認為現在已到了「谷底反彈」的時候，但從產業觀察面來看，確實看到了不少新的運用在醞釀了，包括：5G的商業運用、AI的應用進入大眾市場，以及沉浸式的體驗等，這對於今年下半年的景氣好轉，都是有期待的。