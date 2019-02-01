谷底反彈？年前拉貨？1月PMI回升至47.9％

2019-02-01 11:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中經院今（1）日發布1月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI已連續三個月呈現緊縮，但較上月回升3.1個百分點至47.9％。NMI則中斷連續兩個月的擴張，指數下跌2.6個百分點來到49％。

PMI在去年12月創下2012年7月以來最快緊縮速度（44.8％）後，本月回升3.1個百分點至47.9％。中經院表示，雖然PMI回升，但仍維持在榮枯線之下的緊縮區間，不代表景氣好轉，還需要後續的觀察。

觀察PMI五項組成指標，新增訂單、生產數量、人力僱用與原物料存貨水準皆呈現緊縮，供應商交貨時間亦持續下降。

六大產業中PMI中，僅食品暨紡織產業回報擴張（62.3％），其餘五大產業皆回報緊縮，依緊縮速度分別為電力技機械設備產業（42.8％）、電子暨光學產業（44.7％）、交通工具產業（45.9％）、基礎原物料產業（46.3％）與化學暨生技醫療產業（48.4％）。

對於外界關心，是否已經到了谷底反彈，中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫表示，仍要觀察築底的狀況，目前沒辦法確定，但確實也在市場上看到了新的運用。

非製造業經理人指數（NMI）中斷連續兩個月的擴張，指數下跌2.6個百分點至49％。四項組成指標中，商業活動（生產）與新增訂單轉為緊縮，人力僱用則呈現擴張，供應商交貨時間維持在榮枯線之上並持續上升。