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1月PMI跌深反彈 仍連三個月呈現緊縮

2019-02-01 10:48經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中經院今日公布，1月PMI跌深反彈，全體製造業經季調後的新增訂單與生產數量指數均...
中經院今日公布，1月PMI跌深反彈，全體製造業經季調後的新增訂單與生產數量指數均已連續三個月呈現緊縮。路透
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中華經濟研究院今（1）日發布，歷經五年半以來最快的緊縮速度後，1月製造業採購經理人指數（PMI）總算止跌回升，較上月提高3.1個百分點至47.9%，但仍低於50%「榮枯線」，連續三個月呈現緊縮。

至於偏重內需產業的非製造業經理人指數（NMI），則是中斷連續二個月的擴張，指數下跌2.6個百分點來到49.0%。

去年尾季以來，我國PMI「跌跌不休」，挫幅既急且深，廠商信心喚不回，各項指標也紛紛走弱，包括全體製造業的未完成訂單、新增出口訂單及進口原物料指數持續探底，呈現指數創編以來最快緊縮速度，如今總算稍有回神。

中經院今日公布，1月PMI跌深反彈，全體製造業經季調後的新增訂單與生產數量指數均已連續三個月呈現緊縮，但指數各回升4與6個百分點至46.6%與49.1%。

人力僱用數量指數也回升1.6個百分點至49.3%，但仍連續第三個月呈現緊縮。

與此同時，全體製造業已經連續三個月回報供應商交貨時間為下降（低於50.0%），但指數亦回升1.3個百分點至 46.3%。

全體製造業客戶存貨指數回升1.1個百分點至48.9%，連續第二個月回報客戶存貨為過低（低於50.0%）。

另一方面，全體製造業連續三個月回報原物料價格為下降（低於50.0%），但下降速度趨緩，指數回升6.0個百分點至46.1%。

另一方面，未完成訂單指數連續七個月呈現緊縮，但緊縮速度趨緩，指數回升5.8個百分點至42.6%。

全體製造業已連續五個月回報新增出口訂單與進口指數呈現緊縮，指數各回升4.1與4.0個百分點至42.8%與43.0%。

全體製造業未來六個月景氣狀況指數微升1.7個百分點至34.9%，連續第五個月呈現緊縮。

製造業PMI

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