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NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

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新台幣開盤 貶值1分

2019-02-01 09:36經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（1）日早盤以30.750元兌1美元，貶值1分開出。

新台幣昨日終場以30.740元兌1美元，升值3.6分作收，今早開盤則貶值。

新台幣

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