顏炳立：今年房市殺戮市場 讓我們看房去

2019-02-01 09:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



戴德梁行總經理顏炳立今（1）日發表房地產觀點表示，美國、中國經濟衰退，影響到全球房市投資，造就房市殺戮市場，2019年是中古屋、新成屋與預售屋市場相互廝殺的一年，今年房市要落底了，剛性自用的可以出來看房子了。

顏炳立表示，他在2016年發布房市要盤整四年、緩跌四年，依照預測今年邁入了落底年，但落底年仍然存在著很大問題，就是賣方太任性了，過慣了獲利輕鬆的好日子，現在市況變了，要虧錢賣房是心不甘情不願，一直在掙扎當中。

他表示，去年全國移轉棟數來到27萬多棟，比 2017年增長了5%左右，但沒有過30萬戶仍然延續緩跌趨勢，房地產市場呈現的是空頭共識，各種曖昧模糊的市場行情訊息，經不起時間跟成交的考驗，時間證明市場真實變化，不必虛構任何的情節。

去年市場亮點是台商回流、肥咖條款，美中貿易戰爭使得中國大陸的台商資金撤回來台灣，造就土地衝量熱潮；但是主要幾個大城市價格和量皆沒有大增，反倒次級地區工業土地補漲了，相對漲幅高達一、兩倍，對市場而言有點炒作的意味。

豪宅市場也因為台商的回流，開始有自用的、家族用的及投資公司獲利的資金規劃，新購入的一些指標性豪宅，然而由於預售房屋的價格破壞，直接傷到了新成屋，新成屋的價格調降直接打到了中古屋。

顏炳立表示，2019年面臨美國、中國經濟上的衰退，影響到全球房市投資，造就了房市的殺戮市場，到底是「豬年豬會有豬瘟，還是豬會上吊？」無論如何，這些不利因素將加速過去任性的賣方變成認命的賣方，2019年是中古屋市場跟新成屋市場與預售屋市場相互廝殺的一年，仍然要走讓利、讓價、增量的格局。

他說，2019年台灣的房市，「貓的市場不會有老虎的雄風」、「冷的市場不會有熱的產品」、「玉蘭花的行情不可能賣到玫瑰花的價格」。整個市場是大魚不咬，小魚成就不了豐收。

房地產市場沒有作帳行情，市場仍然呈現溫水煮青蛙，有的跳有的已經不跳了，台灣的房市已經不再適合投資了，對於仍擁有投資性標地的要認命拋出，別任性持有。

顏炳立指出，今年的市場不會是一個亮的盤，而是一個撐，要撐還是要殺的盤，過去獲利的日子應該及時看破，賣方要等待不如讓利換錢出場，今年利再讓、價再降，量溫和的放大，因為豬年要落底了，剛性自用的可以出來看房子了。