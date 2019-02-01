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名家觀點／善用大數據 聰明拚觀光

2019-02-01 00:46經濟日報 劉喜臨

大數據觀光業者可說是一體兩面的事，機會與威脅並存。因為大數據的公開和透明化，同業之間競爭更為激烈；同時，因為遊客自己也可以掌握相關的資訊，自由行已成大趨勢。在這樣透明的環境下，業者只有發展自己的大數據，並不斷提高自身的服務能力，以特色在地化旅遊行程和優質貼心的服務，才能適應環境變化得以生存。

就機會而言，運用大數據分析，可以知道遊客來自哪些地區？有什麼特質？喜歡什麼樣的產品，進而開發適性產品並有效精準行銷，大幅降低經營成本，創造利潤的最大化。現今大家都已理解大數據可帶動旅遊產業的全面升級發展，但大數據人人會說，卻不一定人人會用。

相較於傳統的資料庫，僅限於對於客戶人群的統計與分析，大數據更側重於遊客的心理研究、分析與旅遊產品體驗，「發現以前沒想到，看到以前看不到」，一切以創新遊客需求為出發點，進而關注市場。資料的in與out是需要成本與智能投入，但目前從企業研發投資來看，台灣觀光產業及公部門在研發的投入仍有成長的空間。

端詳觀光產業發展，目前對於市場規模特性及了解程度不足，只憑自身經驗值粗估判斷，是無法精準找出消費客群，應組織大數據分析團隊進行研究，從而獲取新的模式，再搭配智慧服務應用，才能找出觀光產業新藍海。

當全球觀光市場趨向「短天數、區域型」的旅遊型態，產品面也當然要隨之轉變，在強調高CP值的時代，做Mass tour（大眾旅遊）只能薄利多銷，如今又面臨經濟因素衝擊，開源節流度小月是首要方法，此時是否思考引入智慧科技服務，如自動入住登記系統，房客可自行使用專用裝置辦理入住登記；續住免整房提供館內消費回饋金，除可以提倡環保，又可減少部分人力成本需求。因此，倘若ICT能量是國際對台灣的第一印象，那台灣的觀光可以更科技一點更智慧一點嗎？大數據運用是否為關鍵？

對於開源，當低消費的東南亞客群仍有一定成長率灌入台灣之時，仍應考量客群需求，改善繁瑣的退稅機制，帶給消費者更便捷舒適的消費體驗，進而促進企業營收。

當然，陸客的減少，看來短期不可逆；全球暖化，颱風來得早、來得強，我們無法控制。但觀光產業不必然要看天吃飯，檢視數據，陸客不是不來，而是團客來得少，這是結構轉變，觀光產業要學會求新求變，人來得少，就想想怎麼讓旅客消費的多。而且當我們關注奢華旅遊在中國大陸正快速成長，何謂「奢華」？如何提供「奢華」？90後的消費力驚人，如何吸引這族群？反思，台灣觀光應該賣些什麼？不是我們說的算，而是旅客喜歡什麼，需要什麼。

最近很多有關台灣觀光的調查結果出爐，跌破眼鏡，出人意表。往往我們自己覺得好的元素，國際旅客不一定認同；我們在生活中常見的事物，可能微不足道，但卻是在國際間能夠吸引他們來台旅遊的重要元素。

如何藉由大數據、生活設計來吸引消費者？如何透過觀光產業商業模式創新來增加收益？在非經濟因素衝擊環境下，反而可以運用「體驗經濟」、「跨屏經濟」、「組織變革」等創新經濟行為來拓展商機，我相信，以量化「大數據科技觀光得塔（Data）推進」的客觀搭配質性「觀光智庫設置」的智慧力表現，將會是台灣觀光產業發展背後最大支援力量。 （作者是高雄餐旅大學副校長劉喜臨）

觀光大數據陸客

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