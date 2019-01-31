蔡政府鐵了心廢核！核電廠如期除役、核四燃料棒外送

2019-01-31 21:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



蔡政府鐵了心要廢核。經濟部31日表示，核二、核三廠會如期除役，核四燃料棒也會依立法院決議，依規畫分批送出國外處理。

蔡政府今日宣布「政治廢核」，頗有要各界對核電死心的意味。某個程度也將斷送下一任執政者重新使用核電的權利。隨著電廠陸續除役、燃料棒外送，核能未來會愈難回到能源配比。

目前僅核三廠有機會在今年7月提出延役，但經濟部說，核三廠將如期除役。若按此進度進行，2020年不論誰執政，核三廠1號機已錯失申請延役時機，僅剩核三廠2號機有機會延役。

儘管九合一選舉「以核養綠」公投通過，經濟部長沈榮津今日召開記者會表示，核電延役或重啟，困難重重，客觀條件不可行，地方民意不支持。

目前核一廠1號機運轉執照已到期，即將正式停機，進入除役準備期，台電提出除役計畫已獲原能會同意，環評並已通過。核一廠2號機執照將於今（2019）年7月15日到期。

核二廠1、2號機運轉執照分別於2021年12月27日、2023年3月14日到期；核三廠1、2號機則分別於2024年7月26日及2025年5月17日到期。

因原能會規定核電廠延役須於執照到期前5年提出，目前僅剩核三廠還有機會於2019、2020年提出延役申請。經濟部今宣布，核三廠如期除役。2020年不論誰執政，核電要重回能源配比難度都會愈來難，就算核三廠2號機得以延役，核能占比都會小到無足輕重。

針對核四封存後留下1744束燃料棒，立法院去（2018）年一月決議「賜死」核燃料棒，台電於去年7月將320束核燃料棒外送，交由美國原廠核燃料公司處理、暫存，同時規畫今年運出三批、明年送出最後三批。