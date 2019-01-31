公投投假的？蔡政府再次「政治廢核」

2019-01-31 21:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



回應九合一選舉「以核養綠」、「反空汙」公投過關，經濟部今（31）日宣布，核能電廠延役或重啟，困難重重，因此不會納入配比選項。圖為3年前時任民進黨主席的蔡英文總統（前排右一）參與全國廢核大遊行，高喊2025非核家園口號。 聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡政府2025非核家園目標未鬆動。回應九合一選舉「以核養綠」、「反空汙」公投過關，經濟部今（31）日宣布，核能電廠延役或重啟，困難重重，因此不會納入配比選項。

對於原規畫2025年綠能20%、燃氣50%、燃煤30%能源配比，經濟部政務次長曾文生表示，核三廠2號機於2025年5月除役，核電在2025年就會降到零；而火力發電量則會受到抑制，亦即會低於30%。換言之，2025年非核家園政策在實際上並未改變。經濟部昨日也拒絕說明2025年能源配比。

九合一選舉「以核養綠」、「反空汙」公投過關，行政院也鬆綁2025年非核家園的政策目標，外界更期待以核電廠延役減少空汙。經濟部經過2個月評估後，昨日正式召開記者會說明，核能重啟與延役，「客觀條件不可行，地方民意不支持，困難重重」。

經濟部長沈榮津表示，針對社會最關心的核電議題，經濟部也因應公投結果，歸零思考、重新評估。但核一1號機已進入除役階段、2號機今年7月執照就到期，延役申請不及。

他進一步說，核二、核三機組延役面臨四大困難，包含核二延役申請已超過期限、地方政府反對、核廢料無處去；若地方政府及民意有反對意見，則國會難以支持延役預算等。

他並說，至於核四重啟則需突破立院決議要求廢除核四計畫、安全數位儀控設備之備品無法取得、與原廠協商修約、向原能會申請重啟及完成福島安全強化、設備完成組裝之測試、燃料棒送回原廠檢查等作業，總期程將超過6到7年。綜合以上因素，核能延役或重啟，客觀條件不可行，「會在法定使用期限內做好安全運轉」。