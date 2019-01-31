以核養綠期待落空 工商團體：失望再失望

2019-01-31 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



經濟部31日傍晚發布最新能源政策檢討，能源配比照舊，核電不使用，核電廠不可能延役或重啟。「電價漲定了」，工商協進會理事長林伯豐直言失望，不用核電，離岸風電又這麼貴，將來工業、民生用電都會上漲。

最新離岸風電躉購費率5.5元，林伯豐稱計算公式不透明，實在太貴；廢除核能發電後，台灣發電成本增高，勢必帶動未來電價上漲。「（以核養綠）民意公投都這樣了，政府還看不清楚，」他直言對政府失望，此舉會對台灣經濟打擊很大，不利招商，台灣企業生存更難生存。

去年九合一大選中，工商團體表態力挺「以核養綠」，公投通過後兩個月，經濟部為回應公投結果，重新檢討能源政策，但結果讓工商界失望，用核能降空汙的期待落空。

失望的還有商總理事長賴正鎰。他表示，在火力發電淘汰，再生能源發展的過程中，核電是成本最低、最穩定的電力來源，「千萬不能給它（核電）停掉，」他說，攸關企業對於供電的安定感，寧可減少使用核電，或降低核電廠發電量，也不應斷然不使用。

三三會理事長許勝雄認為，人民跟企業都不會反對非核家園，但前提是要保證不缺電，政府要負起責任，「沒有電，什麼都別提。」包括台商回流，很多企業在台灣都有擴產計畫，如果供電上沒有辦法讓企業無後顧之憂，企業就會減少投資佈局跟意願。

儘管經濟部保證不缺電，但工商團體坦言沒信心，蔡政府還會執政多久，沒有人敢斷言，最遲也是2020年。工商團體砲轟，如果未來政府換人做，政策有變化，或是發生缺電危機，現在的政府官員哪一個要負責？